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Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет
Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет
Древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет, найдены в окрестностях... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T20:33
2025-03-11T20:33
археология в крыму
эксклюзивы риа новости крым
бахчисарайский район
раскопки
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет, найдены в окрестностях Бахчисарайского района. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев.Ученый отметил, что окаменелости найдены в основании довольно тонкого пласта известняка, образовавшегося на дне древнего океана Тетис (на внешнем крае шельфа), сложенного преимущественно окаменевшими обломками раковин древних головоногих моллюсков."Нас интересовал именно этот конкретный слой толщиной всего около двух метров. Бывает, что найти этот довольно тонкий слой непросто, поскольку он задернован, закрыт листьями. Но нам это удалось, потому что погода была хорошая, можно сказать, что мы с друзьями открыли палеонтологический сезон", – сказал собеседник.По словам Зайцева, окаменелости очень хорошо сохранились и представляют интереснейшие музейные образцы."В других музеях вы таких образцов не найдете. К сожалению, сегодня в Крыму нет специализированного палеонтологического музея. Экспозиции музеев, к сожалению, были собраны в основном были в 20-30-е годы ХХ века, и с тех пор никто целенаправленно расширением этих коллекций не занимается", – сказал Зайцев.В Крыму нужно создавать палеонтологический музей, поскольку и экспонаты есть, и интерес у общества, в частности, у туристов, к палеонтологии очень большой, добавил собеседник.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 летНовые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиенаЖивые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей
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60
археология в крыму, бахчисарайский район, раскопки, кфу (крымский федеральный университет)
Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет

В Крыму нашли окаменелости возрастом 127 миллионов лет

20:33 11.03.2025
 
© Фото Богдана ЗайцеваВ Крыму нашли окаменелости возрастом 127 миллионов лет
В Крыму нашли окаменелости возрастом 127 миллионов лет
© Фото Богдана Зайцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет, найдены в окрестностях Бахчисарайского района. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев.
"Найденные в Бахчисарайском районе в долине реки Кача окаменелости представляют собой ископаемые остатки животных, обитавших в конце готеривского века (третий снизу геологический ярус нижнего отдела мелового периода – ред.) мелового периода мезозоя, это около 127 миллионов лет назад", – рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.
Ученый отметил, что окаменелости найдены в основании довольно тонкого пласта известняка, образовавшегося на дне древнего океана Тетис (на внешнем крае шельфа), сложенного преимущественно окаменевшими обломками раковин древних головоногих моллюсков.
"Нас интересовал именно этот конкретный слой толщиной всего около двух метров. Бывает, что найти этот довольно тонкий слой непросто, поскольку он задернован, закрыт листьями. Но нам это удалось, потому что погода была хорошая, можно сказать, что мы с друзьями открыли палеонтологический сезон", – сказал собеседник.
По словам Зайцева, окаменелости очень хорошо сохранились и представляют интереснейшие музейные образцы.
"В других музеях вы таких образцов не найдете. К сожалению, сегодня в Крыму нет специализированного палеонтологического музея. Экспозиции музеев, к сожалению, были собраны в основном были в 20-30-е годы ХХ века, и с тех пор никто целенаправленно расширением этих коллекций не занимается", – сказал Зайцев.
В Крыму нужно создавать палеонтологический музей, поскольку и экспонаты есть, и интерес у общества, в частности, у туристов, к палеонтологии очень большой, добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАрхеология в КрымуБахчисарайский районРаскопкиКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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