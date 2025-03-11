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В нескольких районах Симферополя ограничат подачу воды почти на два дня

В нескольких районах Симферополя ограничат подачу воды почти на два дня - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В нескольких районах Симферополя ограничат подачу воды почти на два дня

В четырех микрорайонах Симферополя и по ряду улиц крымской столицы в ночь на среду ограничат подачу воды из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T20:54

2025-03-11T20:54

2025-03-11T20:54

симферополь

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вода крыма

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водопровод

водоснабжение

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В четырех микрорайонах Симферополя и по ряду улиц крымской столицы в ночь на среду ограничат подачу воды из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным "Воды Крыма", с часу ночи 12 марта до часу ночи 13 числа будет ограничено водоснабжение в столичных микрорайонах Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Ак-Мечеть.В это же время возможно снижение давления и перебои в подаче воды по улицам Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, Трансформаторная, Г. Васильева, 60 лет Октября, Аральская, 1 Конной Армии, Залесская, Табачная, Красных Зорь, Днепровская, Аянская, Димитрова, Целинная, Дружбы, Соколиная, Шевченко, Баррикадная, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена, Сизаса, Толбухина, Сочинская, Зенитная, Русская, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Миллера, Батурина, Ливневая, Крымских Партизан, Трубаченко, Севастопольская, Гоголя, Горького, Самокиша, Жуковского. пер. Также перебои возможны по проспекту Кирова, в Высоковольтном проезде и переулках Элеваторном, Баррикадном, Русском, Ореховом, Батумском.Полное восстановление водоснабжения ожидаем ориентировочно к 18:00 13 марта. Силами филиала будет организован подвоз воды. Предприятие рекомендует иметь суточный запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Ялты из-за прокладки водопровода ограничат проезд на три неделиК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводЧто с запасами воды в Крыму по итогам февраля

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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