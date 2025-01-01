https://crimea.ria.ru/20250101/novogodnie-traditsii-narodov-kryma-1133828023.html

Новогодние традиции народов Крыма

Новогодние традиции народов Крыма - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Новогодние традиции народов Крыма

Новый год у разных народов в Крыму традиционно празднуется в разные даты, преимущественно весной, что связано с циклом земледельческих работ, их началом или... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T18:52

2025-01-01T18:52

2025-01-01T18:52

крым

крым многонациональный

новый год

дед мороз

белоруссия

украина

азербайджан

узбекистан

крымские татары

караимы

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Новый год у разных народов в Крыму традиционно празднуется в разные даты, преимущественно весной, что связано с циклом земледельческих работ, их началом или завершением. Как отмечают Новый год разные народы, живущие в Крыму – в материале РИА Новости Крым. Русские, украинцы, белорусыСамое главное для русских на новый год – застолье."На крестьянском столе была выпечка, пироги да пряники, с ягодами да на меду и конечно квашеная капуста и маринованные грибочки и салат из редьки", - рассказали РИА Новости Крым в национально-культурной автономии русских Крыма.У богатых людей и стол был побогаче – осетры да икра.Встречать Новый год принято в новом платье и обуви, перед праздником старались простить все обиды, отдать все долги. В канун праздника в домах мыли окна и зеркала, избавлялись от разбитой посуды."В некоторых домах соблюдался не менее интересный обычай: в ночь под Новый год девушка клала под подушку первый кусок от праздничного ужина и перед сном приглашала суженого прийти отведать ее блюдо. Тогда он являлся к ней во сне – приходил на угощение. Сон с котом или кошкой считался особенно счастливым", – гласит информация этнографов.Ну и, конечно же, главный зимний персонаж русских – Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Раньше он был персонажем – персонификацией сил зла, стужи, холода – и назывался Карачун или Трясун. И только столетие назад трансформировался в привычного нам доброго величественного деда.Важнейшими элементами традиционного новогоднего праздника украинцев середины XIX – начала XX веков выступают ритуальный стол, щедрование в костюмах ряженых, то есть обходы домов с поздравлениями.Вечер под Новый год назывался "щедрым вечором". Самыми популярными угощеньями на Щедрый вечер, который приходился после Рождества, то есть в не постные дни, были жареное мясо, колбасы, различные вареники.Как рассказала РИА Новости Крым исполнительный директор РНК "Украинская община Крыма" Анастасия Лушникова, кроме елки украинцы ставили на новый год у себя в домах "дидух":Западноукраинцы также делали своеобразного славянского "ловцов снов" из соломы – "павуканов". Многоугольные фигурки развешивали на балках хаты."Выпекали с песнями и обрядами большой хлеб, который потом ставили в средину стола. Считалось, что во время выпекания хлеба в хате должны находиться только замужние и только родившие женщины, чтобы на следующий год как можно больше родила земля и было как можно больше дохода в семье", – рассказывает Анастасия.По окончании празднеств дидуха и солому, которая украшала стол, выносили из хаты и сжигали у ворот.Белорусский Дед Мороз называется Зюзя. Он – хозяин зимней стужи, пузатый, бородатый, низкорослый и босой. Живет в лесу и только иногда приходит в деревню. Интересное поверье существовало у белорусов – мороз может смягчиться, если как можно скорее пересчитать всех плешивых, живущих в деревне.И только в ХХ веке появляется дед Мороз – привычный нам персонаж. И стол белорусов становится таким, как примерно у всех, только на новогоднем столе обязательно есть драники. А еще он должен быть полон мяса, говорят в национально-культурной общине белорусов Крыма.У Деда Мороза из белой Руси есть своя резиденция, как у русского – в Великом Устюге. Она располагается в Беловежской пуще. А в деревне Озерцы живет его коллега – Зюзя Поозерский.Караимы и розовое вареньеИнтересны новогодние обычаи мусульманских народов, для которых традиционные национальные новые года приходятся на день, приближенный к весеннему равноденствию – примерно 21 марта.Крымский народ караимы свой национальный новый год празднуют весной в марте-апреле, когда настает первый день месяца "Артарих" (месяц прибавления дней), осенью – религиозный, как иудеи, и 31 января – вместе со всеми.Национальный новый год – "Йел баши" празднуют широким застольем. На стол подают много мяса жареного и тушеного, традиционные караимские пирожки с различными начинками и обязательное лакомство - белая халва с орехами, описывают обычаи караимов сотрудники Крымского этнографического музея.Одна из традиций караимов – разламывать праздничный хлеб кульче и есть его, макая в мед или розовое варенье, и в этот момент загадывали желание.Навруз, наврез и Новый годУ крымских татар весенний праздник называется наврез. Но и 31 декабря у них тоже застолье."Традиционно празднуем и 31 декабря. Наша семья в новогоднюю ночь готовит салат оливье и делаем кубете. Дедушку Мороза мы зовем Аяз Деде", – рассказал глава крымско-татарской национально-культурной автономии Ремзи Халилов.А вот у казанских татар к детям приходит Кыш-Бабай, то есть "снежный дедушка". Также у татар есть Снегурочка – Кар Кызы."Новогодний стол у татар всегда щедрый, богатый. В основном это не салатики, как у русских. У татар принято подавать горячие мясные блюда, такие как зур бэлиш – это дорогой пирог для дорогих гостей. Также подается сладкий пирог с разными начинками – губадия. Традиционные блюда у татар на Новый год и на другие большие праздники – вяленый гусь – традиционное блюдо кочевых татар. А также сладости: всеми любимый чак-чак. Алкоголь на татарский стол не подают, только чай, компот и другие напитки. Празднуется новый год дома в кругу семьи, а потом ходят к соседям и друзьям в гости", – описывает традиции своего народа представители казанских татар, живущих в Крыму.В Азербайджане Новый год начали праздновать с приходом первых русских поселенцев. Важным ритуалом Нового года является угощение медом и сладостями, чтобы грядущий год был приятным и счастливым."В этот день устраивается особенная новогодняя трапеза, на стол выставляются семь новогодних блюд, начинающихся на букву "С": серке – бальзамический уксус, сабзи – первая зелень, семани – особенная каша из пророщенной пшеницы и так далее. Обязательно ставится на стол крашеное яйцо, большая свеча и старинное зеркало. Яйцо, положенное на зеркало, служит символом перехода из старого мира в новый. А свеча оберегает дом от злобных духов. На стол также ставится сладкая выпечка: гоха – символ солнца, шакяр-бура – символ луны и пахлава – символ звезды", – о своих традициях рассказали в азербайджанской общине Крыма.Главными атрибутами праздника считаются елка и Дед Мороз со Снегурочкой. У азербайджанцев Дед Мороз зовется Шахта Баба, а Снегурочка – Гаркыз. Шахта Баба одет обязательно в голубой костюм.Узбеки, даже живущие в Крыму, на Новый год готовят очень много еды – плов, манты, шашлыки и салаты – оливье, шубу... Также у этого народа есть Дед Мороз и Снегурочка – Кор Бобо и Кор Хыз. Они, как и русские Дедушка Мороз и Снегурка, приносят детям радость, подарки и хорошее настроение.31 декабря накрывают стол такой же, как и по всей России и в Дагестане – с оливье, шубой и другими вкусностями."Обычно также ставят традиционный хинкал. Он бывает в разных формах, у каждого многочисленного народа Дагестана свой, у аварцев, например, он с вареным мясом или вареной сушеной колбасой и с кефирным или сывороточным соусом", – рассказала Шахри Гамзатова, заместитель председателя молодежной общественной организации "Дагестанская диаспора".Новогодние шутки от комиА вот коми раньше отмечали Новый год осенью. Родственные коми удмурты "год" именуют "ар", что на коми означает "осень". Но потом Новый год стал для коми, как и для всех советских людей, зимним праздником.На коми языке главного волшебника называют Войпӧль – "Северный дед", а его спутницу – Лымныв."Когда хозяйки готовят стол, то готовят много вкусного мясного, ведь северные народы едят много мясного, чтобы поддержать организм на холоде. Один из обрядов сельской местности заключался в том, чтобы, когда готовят свиную голову, часть костей положить под стол, чтобы был достаток в следующем году, прибыли в дом. А молодежь развлекается – любят пошутить, могут крыльцо залить водой, чтоб было скользко, или подтащить к воротам не запряженную телегу, или забить дымоход", – рассказывает уроженка Коми СССР Татьяна Иванченко.Есть в Крыму и сообщество марийцев. Его член Савелий Апанов поведал, что в первые числа января у этого народа совпадают с праздником "Овечья нога", который длится неделю:Также одно из традиционных блюд – печенье "орешки" с орехами и черемухой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белоруссия

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азербайджан

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2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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