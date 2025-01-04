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16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.01.2025
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T07:39
2025-01-04T07:39
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
пво
ленинградская область
псковская область
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи украинские беспилотники уничтожили над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что дроны были уничтожены на территории Сафоновского и Ершичского районов, пострадавших и повреждений не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, ленинградская область, псковская область, белгородская область, брянская область, смоленская область, новости
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь

Над пятью регионами России в ночь на 4 января уничтожили 16 БПЛА - Минобороны

07:39 04.01.2025
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение ночи украинские беспилотники уничтожили над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над Смоленской областью и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что дроны были уничтожены на территории Сафоновского и Ершичского районов, пострадавших и повреждений не зафиксировано.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьПВОЛенинградская областьПсковская областьБелгородская областьБрянская областьСмоленская областьНовости
 
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