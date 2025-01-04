https://crimea.ria.ru/20250104/16-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1143084747.html
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.01.2025
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T07:39
2025-01-04T07:39
2025-01-04T07:39
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи украинские беспилотники уничтожили над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что дроны были уничтожены на территории Сафоновского и Ершичского районов, пострадавших и повреждений не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, ленинградская область, псковская область, белгородская область, брянская область, смоленская область, новости
16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь
Над пятью регионами России в ночь на 4 января уничтожили 16 БПЛА - Минобороны