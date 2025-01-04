https://crimea.ria.ru/20250104/16-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1143084747.html

16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь

16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.01.2025

16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T07:39

2025-01-04T07:39

2025-01-04T07:39

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в субботу отразили новую попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи украинские беспилотники уничтожили над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что дроны были уничтожены на территории Сафоновского и Ершичского районов, пострадавших и повреждений не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, ленинградская область, псковская область, белгородская область, брянская область, смоленская область, новости