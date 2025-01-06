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В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма - РИА Новости Крым, 06.01.2025
В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
Священники из Крыма привезли семь тонн гуманитарного груза в села Донбасса, находящиеся в непосредственной линии от боевого соприкосновения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T07:44
2025-01-06T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Священники из Крыма привезли семь тонн гуманитарного груза в села Донбасса, находящиеся в непосредственной линии от боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.450 продуктовых и 450 бытовых наборов, свежий хлеб, большое количество выпечки и фасованное сало, подарки детям, вещи и сладости доставили в города Горняк и поселок Кураховка. Также в храмы этих населенных пунктов были переданы лампадное масло, вино для церковных служб и богослужебные указания. "Единственные оставшиеся здания — это церковь Воздвижения Креста Господня, в которой даже во время прохождения городских боев не прекращалась молитва, и церковь во имя преподобного Лаврентия Черниговского. В связи с тем, что дорога постоянно находится под угрозой обстрела, на данный момент доставка гуманитарных грузов гражданскому населению практически невозможна", - сказал протоиерей.В митрополии подчеркивают, что январская гуманитарная поездка крымчан совершена в рамках Патриаршей гуманитарной миссии Русской православной церкви и Синодального отдела РПЦ по социальному служению и церковной благотворительности. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту
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симферопольская и крымская епархия, крымская митрополия, донецкая народная республика (днр), гуманитарная помощь, крым, рпц (русская православная церковь), религия, общество, новости крыма
В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма

Крымская митрополия привезла хлеб и подарки детям в села на линии боевого соприкосновения

07:44 06.01.2025
 
© Пресс-служба Крымской митрополииВ села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
© Пресс-служба Крымской митрополии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Священники из Крыма привезли семь тонн гуманитарного груза в села Донбасса, находящиеся в непосредственной линии от боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
450 продуктовых и 450 бытовых наборов, свежий хлеб, большое количество выпечки и фасованное сало, подарки детям, вещи и сладости доставили в города Горняк и поселок Кураховка. Также в храмы этих населенных пунктов были переданы лампадное масло, вино для церковных служб и богослужебные указания.
В населенных пунктах огромные разрушения, нет света, воды, газа, практически все здания сильно повреждены, отметили в митрополии. И, тем не менее, как отмечает руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков, в селах близ Курахово осталось более полутора тысяч мирного населения, в том числе дети.
"Единственные оставшиеся здания — это церковь Воздвижения Креста Господня, в которой даже во время прохождения городских боев не прекращалась молитва, и церковь во имя преподобного Лаврентия Черниговского. В связи с тем, что дорога постоянно находится под угрозой обстрела, на данный момент доставка гуманитарных грузов гражданскому населению практически невозможна", - сказал протоиерей.
© Пресс-служба Крымской митрополииВ села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
© Пресс-служба Крымской митрополии
В митрополии подчеркивают, что январская гуманитарная поездка крымчан совершена в рамках Патриаршей гуманитарной миссии Русской православной церкви и Синодального отдела РПЦ по социальному служению и церковной благотворительности.
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