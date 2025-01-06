https://crimea.ria.ru/20250106/v-sela-pod-kurakhovo-dostavili-gumanitarnyy-gruz-ot-veruyuschikh-kryma-1143116818.html

В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма

В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма - РИА Новости Крым, 06.01.2025

В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма

Священники из Крыма привезли семь тонн гуманитарного груза в села Донбасса, находящиеся в непосредственной линии от боевого соприкосновения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T07:44

2025-01-06T07:44

2025-01-06T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Священники из Крыма привезли семь тонн гуманитарного груза в села Донбасса, находящиеся в непосредственной линии от боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.450 продуктовых и 450 бытовых наборов, свежий хлеб, большое количество выпечки и фасованное сало, подарки детям, вещи и сладости доставили в города Горняк и поселок Кураховка. Также в храмы этих населенных пунктов были переданы лампадное масло, вино для церковных служб и богослужебные указания. "Единственные оставшиеся здания — это церковь Воздвижения Креста Господня, в которой даже во время прохождения городских боев не прекращалась молитва, и церковь во имя преподобного Лаврентия Черниговского. В связи с тем, что дорога постоянно находится под угрозой обстрела, на данный момент доставка гуманитарных грузов гражданскому населению практически невозможна", - сказал протоиерей.В митрополии подчеркивают, что январская гуманитарная поездка крымчан совершена в рамках Патриаршей гуманитарной миссии Русской православной церкви и Синодального отдела РПЦ по социальному служению и церковной благотворительности. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольская и крымская епархия, крымская митрополия, донецкая народная республика (днр), гуманитарная помощь, крым, рпц (русская православная церковь), религия, общество, новости крыма