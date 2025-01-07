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Биография Жан-Мари Ле Пена - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Биография Жан-Мари Ле Пена
Биография Жан-Мари Ле Пена - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Биография Жан-Мари Ле Пена
Французский политик, депутат Европарламента и основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в городе Трините-сюр-Мер... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T15:54
2025-01-07T15:54
жан-мари ле пен
франция
биография
политика
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Французский политик, депутат Европарламента и основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в городе Трините-сюр-Мер департамента Морбиан на западе Франции в семье рыбака. В 1942 году шхуна его отца подорвалась на мине и он погиб.Жан-Мари окончил юридический факультет Парижского университета.Политическую карьеру начал в 1956 году, став самым молодым членом парламента. Однако взял долгосрочный отпуск для участия в боевых действиях. В составе 1-го парашютного полка Иностранного легиона участвовал в Суэцкой операции 1956 года и в боевых действиях в Алжире в 1957 году.В 1984 году он был избран в Европарламент и с тех пор постоянно переизбирался.Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло – 1974, 1988, 1995, 2002 и 2007 годов. В 2002 году он вышел во второй тур, но уступил Жаку Шираку.В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата.За эти годы он не раз подвергался штрафам за поддержку нацизма и расистские высказывания. Политические дебаты вел особо бурно, зачастую физически воздействуя на оппонентов. В 1987 году он первый раз высказался об "исторических деталях" в контексте Холокоста. Это вызвало бурю негодования среди французов. Самым громким физическим столкновением стали дебаты с социалисткой Аннетт Пёльваст-Бержаль в 1997 году во время выборов в парламент — Ле Пен набросился на нее с кулаками. Политик был на год удален из Европарламента. Очередной штраф Ле Пену был выписан в 2006 году за разжигание расовой ненависти, когда он сделал несколько заявлений о мусульманском населении Франции.
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жан-мари ле пен, франция, биография, политика
Биография Жан-Мари Ле Пена

Биография основателя французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена

15:54 07.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Национальный фронт Франции" Жан-Мари Ле Пен
Председатель партии Национальный фронт Франции Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Французский политик, депутат Европарламента и основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в городе Трините-сюр-Мер департамента Морбиан на западе Франции в семье рыбака. В 1942 году шхуна его отца подорвалась на мине и он погиб.
Жан-Мари окончил юридический факультет Парижского университета.
Политическую карьеру начал в 1956 году, став самым молодым членом парламента. Однако взял долгосрочный отпуск для участия в боевых действиях. В составе 1-го парашютного полка Иностранного легиона участвовал в Суэцкой операции 1956 года и в боевых действиях в Алжире в 1957 году.
После поражения на парламентских выборах 1962 года Ле Пен занимался предпринимательством, но в 1972 году вновь вернулся в политику. Тогда же он основал и возглавил партию "Национальный фронт". Жан-Мари Ле Пен пробыл на этом посту вплоть до 2011 года, когда его сменила дочь Марин Ле Пен.
В 1984 году он был избран в Европарламент и с тех пор постоянно переизбирался.
Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло – 1974, 1988, 1995, 2002 и 2007 годов. В 2002 году он вышел во второй тур, но уступил Жаку Шираку.
В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата.
За эти годы он не раз подвергался штрафам за поддержку нацизма и расистские высказывания. Политические дебаты вел особо бурно, зачастую физически воздействуя на оппонентов. В 1987 году он первый раз высказался об "исторических деталях" в контексте Холокоста. Это вызвало бурю негодования среди французов. Самым громким физическим столкновением стали дебаты с социалисткой Аннетт Пёльваст-Бержаль в 1997 году во время выборов в парламент — Ле Пен набросился на нее с кулаками. Политик был на год удален из Европарламента. Очередной штраф Ле Пену был выписан в 2006 году за разжигание расовой ненависти, когда он сделал несколько заявлений о мусульманском населении Франции.
 
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