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Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США
Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США
Избранный президент США Дональд Трамп допустил объявления экономического чрезвычайного положения для ввода тарифов на ввоз товаров. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T15:39
2025-01-08T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп допустил объявления экономического чрезвычайного положения для ввода тарифов на ввоз товаров. Об этом сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой осведомленные источники.Отмечается, что Трамп рассматривает возможность применить закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который позволит ему поставить весь импорт под свой личный контроль.Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США 6 января. Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Ранее избранный президент неоднократно угрожал странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать американские энергоресурсы, в частности, нефть и газ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе стоит опасаться за экономику: эксперт об ультиматуме Трампа ЕСРоссия получила несколько предложений по встрече Путина и ТрампаПутин рассказал об экономических итогах 2024 года
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сша, дональд трамп, новости, политика, экономика, в мире, финансы
Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США

Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США – CNN

15:39 08.01.2025 (обновлено: 15:43 08.01.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп допустил объявления экономического чрезвычайного положения для ввода тарифов на ввоз товаров. Об этом сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой осведомленные источники.

"Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на (импорт со стороны – ред.) союзников и противников", – цитирует общение РИА Новости.

Отмечается, что Трамп рассматривает возможность применить закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который позволит ему поставить весь импорт под свой личный контроль.
Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США 6 января. Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Ранее избранный президент неоднократно угрожал странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать американские энергоресурсы, в частности, нефть и газ.
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