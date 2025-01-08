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Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США
Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США
Избранный президент США Дональд Трамп допустил объявления экономического чрезвычайного положения для ввода тарифов на ввоз товаров. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T15:39
2025-01-08T15:39
2025-01-08T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп допустил объявления экономического чрезвычайного положения для ввода тарифов на ввоз товаров. Об этом сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой осведомленные источники.Отмечается, что Трамп рассматривает возможность применить закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который позволит ему поставить весь импорт под свой личный контроль.Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США 6 января. Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Ранее избранный президент неоднократно угрожал странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать американские энергоресурсы, в частности, нефть и газ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе стоит опасаться за экономику: эксперт об ультиматуме Трампа ЕСРоссия получила несколько предложений по встрече Путина и ТрампаПутин рассказал об экономических итогах 2024 года
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сша, дональд трамп, новости, политика, экономика, в мире, финансы
Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США
Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США – CNN
15:39 08.01.2025 (обновлено: 15:43 08.01.2025)