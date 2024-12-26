Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
Экономика Российской Федерации выросла почти на 4% - Путин
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Экономика Российской Федерации за 2024 год выросла почти на 4%. Об этом по итогам саммита ВЕЭС в Ленинградской области заявил президент России Владимир Путин.
"В еврозоне, вы знаете, 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4%. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.
В эти дни глава российского государства принял участие в неформальном саммите СНГ, который проходил в Ленинградской области. В четверг состоялись заседания Высшего Евразийского экономического совета, после которых Путин уделил время общению с журналистами.
В ходе брифинга президент заявил, что Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине в случае необходимости. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.
Владимир Путин также ответил на вопрос об инициативах по мирному урегулированию украинского конфликта, которые озвучивает администрация американского президента Дональда Трампа. По его словам, позиция новой администрации пока мало чем отличается от прежней. Действующий президент Джо Байден еще в 2021 году предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО, но в этом вопросе сроки не имеют значения – Россия принципиально против расширения блока на восток.
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