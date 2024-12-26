https://crimea.ria.ru/20241226/putin-rasskazal-ob-ekonomicheskikh-itogakh-2024-goda-1142951683.html

Путин рассказал об экономических итогах 2024 года

Путин рассказал об экономических итогах 2024 года - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Путин рассказал об экономических итогах 2024 года

Экономика Российской Федерации за 2024 год выросла почти на 4%. Об этом по итогам саммита ВЕЭС в Ленинградской области заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T20:31

2024-12-26T20:31

2024-12-26T20:31

владимир путин (политик)

россия

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Экономика Российской Федерации за 2024 год выросла почти на 4%. Об этом по итогам саммита ВЕЭС в Ленинградской области заявил президент России Владимир Путин.В эти дни глава российского государства принял участие в неформальном саммите СНГ, который проходил в Ленинградской области. В четверг состоялись заседания Высшего Евразийского экономического совета, после которых Путин уделил время общению с журналистами.В ходе брифинга президент заявил, что Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине в случае необходимости. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.Владимир Путин также ответил на вопрос об инициативах по мирному урегулированию украинского конфликта, которые озвучивает администрация американского президента Дональда Трампа. По его словам, позиция новой администрации пока мало чем отличается от прежней. Действующий президент Джо Байден еще в 2021 году предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО, но в этом вопросе сроки не имеют значения – Россия принципиально против расширения блока на восток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указГлавы ВГА получат статус участника боевых действийПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, новости