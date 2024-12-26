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Путин рассказал об экономических итогах 2024 года - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
Путин рассказал об экономических итогах 2024 года - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
Экономика Российской Федерации за 2024 год выросла почти на 4%. Об этом по итогам саммита ВЕЭС в Ленинградской области заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T20:31
2024-12-26T20:31
владимир путин (политик)
россия
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Экономика Российской Федерации за 2024 год выросла почти на 4%. Об этом по итогам саммита ВЕЭС в Ленинградской области заявил президент России Владимир Путин.В эти дни глава российского государства принял участие в неформальном саммите СНГ, который проходил в Ленинградской области. В четверг состоялись заседания Высшего Евразийского экономического совета, после которых Путин уделил время общению с журналистами.В ходе брифинга президент заявил, что Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине в случае необходимости. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.Владимир Путин также ответил на вопрос об инициативах по мирному урегулированию украинского конфликта, которые озвучивает администрация американского президента Дональда Трампа. По его словам, позиция новой администрации пока мало чем отличается от прежней. Действующий президент Джо Байден еще в 2021 году предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО, но в этом вопросе сроки не имеют значения – Россия принципиально против расширения блока на восток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указГлавы ВГА получат статус участника боевых действийПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
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владимир путин (политик), россия, экономика, новости
Путин рассказал об экономических итогах 2024 года

Экономика Российской Федерации выросла почти на 4% - Путин

20:31 26.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Экономика Российской Федерации за 2024 год выросла почти на 4%. Об этом по итогам саммита ВЕЭС в Ленинградской области заявил президент России Владимир Путин.
"В еврозоне, вы знаете, 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4%. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.
В эти дни глава российского государства принял участие в неформальном саммите СНГ, который проходил в Ленинградской области. В четверг состоялись заседания Высшего Евразийского экономического совета, после которых Путин уделил время общению с журналистами.
В ходе брифинга президент заявил, что Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине в случае необходимости. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.
Владимир Путин также ответил на вопрос об инициативах по мирному урегулированию украинского конфликта, которые озвучивает администрация американского президента Дональда Трампа. По его словам, позиция новой администрации пока мало чем отличается от прежней. Действующий президент Джо Байден еще в 2021 году предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО, но в этом вопросе сроки не имеют значения – Россия принципиально против расширения блока на восток.
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Заголовок открываемого материала
20:51Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
20:31Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
20:14Путин: Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине
20:11Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
19:56Россия может применить "Орешник" снова - Путин
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