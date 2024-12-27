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Большие предновогодние ярмарки пройдут в Симферополе

Большие предновогодние ярмарки пройдут в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Большие предновогодние ярмарки пройдут в Симферополе

В Симферополе состоятся предновогодние расширенные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба крымского минсельхоза. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T07:37

2024-12-27T07:37

2024-12-27T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоятся предновогодние расширенные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба крымского минсельхоза.Жителям крымской столицы предложат принять участие в дегустациях свежих овощей и фруктов, приобрести натуральные молочные продукты, найти разные сорта меда, местные деликатесы и многое другое.Как уточнили в пресс-службе, 28 декабря ярмарки пройдут по адресам Киевская, 177, Севастопольская, 80/3, в микрорайоне Каменка, за Куйбышевским рынком по улице Тренева. 29 декабря – по улице Куйбышева, в районе дома №22.Накануне новогодних праздников в республике пройдет 108 сельскохозяйственных ярмарок, сообщал ранее глава Крыма Сергей Акенов. Республиканским минпромполитики разработаны и доведены до каждого муниципалитета рекомендуемые цены на социально значимые продовольственные товары. В случае нарушения ценовой политики крымчане могут позвонить на горячую линию Минпрома. Власти Крыма со своей стороны перед новогодними праздниками также усиливают контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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