https://crimea.ria.ru/20241212/vlasti-kryma-prokontroliruyut-tseny-na-produkty-pered-novym-godom-1142578156.html

Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом

Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом

В Крыму перед новогодними праздниками усилят контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T15:06

2024-12-12T15:06

2024-12-12T15:06

сергей аксенов

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новости крыма

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цены в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму перед новогодними праздниками усилят контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что речь идет о соглашении с торговыми сетями о розничной надбавке на социально значимые продовольственные товары не выше 5%."По ярмаркам такая же картина: убедиться, что цены предусмотрены соглашением, а не просто "вольные торги" с непонятными ценниками. Перед Новым годом праздничный стол для людей дороже не должен стоить", - поручил он.Социальные товары на полках крымских магазинов помечены отличительным синим ценником с пометкой "социальная цена". Перечень товаров, участников соглашения и цен размещен на сайте минпромполитики в рубрике "Ценообразование", информация обновляется ежедневно. Если цена не соответствует, пожаловаться можно на горячую линию министерства, приложив фото и адрес магазина, советовал ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики республики Анатолий Гук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеУскорение инфляции в Севастополе: что подорожало

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, новый год 2025, цены в крыму