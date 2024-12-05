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Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти

Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти

Дорогая логистика обуславливает высокую стоимость продуктов питания в Крыму, при этом часть продовольственных позиций на полуострове стоит дешевле, чем на... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T06:04

2024-12-05T06:04

2024-12-05T06:04

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Дорогая логистика обуславливает высокую стоимость продуктов питания в Крыму, при этом часть продовольственных позиций на полуострове стоит дешевле, чем на материке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики республики Анатолий Гук.Масло, мясо и логистика"За год больше всего в целом по России и в частности Крыму подорожало масло сливочное – в республике примерно на 21%. Рост связан с удорожанием производства и отчасти с отсутствием сырьевого молока. Сейчас прорабатываются меры поддержки производителям, сырьевикам, чтобы снизить цены на молочную продукцию", - говорит Гук.Также за год существенно выросли цены на говядину и свинину из-за недостаточных объемов местного производства. Большая часть мяса завозится с материка, а доставка продукции в Крым выходит дороже, констатирует представитель профильного министерства.Дешевые овощи и хлебЧасть товаров, по его словам, крымские торговые точки предлагают даже дешевле, чем в других регионах России. Например, с 2014 года республика держит низкие по сравнению с материковыми цены на хлеб.На другие социально значимые товары в Крыму также стараются удерживать цены. Всего в перечне 24 наименования: хлеб, мясо, бакалея, овощная и молочная продукция - но только определенных сортов. При этом за качеством социальных товаров специалисты минпромполитки следят, в том числе на ярмарках, где представлена продукция местных производителей, уверяет чиновник.Социальны товарыВ ближайшее время на основании соответствующего постановления правительства России перечень социальных товаров будет расширен. Регионам разрешили вносить в список позиции на свое усмотрение в зависимости от ситуации на местах. Какие продукты пополнят перечень в Крыму - пока еще неизвестно: сейчас местные власти определяют позиции."Несмотря на то, что в России нет закона о регулировании цен, предприниматели в Крыму все же относятся с пониманием и придерживаются рекомендованных цен на социальную группу товаров. В ответ власти республики оказывают содействие бизнесу в проблемных вопросах в законодательном поле", - подчеркнул гость эфира.Социальные товары на полках крымских магазинов помечены отличительным синим ценником с пометкой "социальная цена". Перечень товаров, участников соглашения и цен размешен на сайте минпромполитики в рубрике "Ценообразование" - информация обновляется ежедневно. Если цена не соответствует, пожаловаться можно на горячую линию министерства , приложив фото и адрес магазина, посоветовал Гук.До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеУскорение инфляции в Севастополе: что подорожалоРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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