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Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти
Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти
Дорогая логистика обуславливает высокую стоимость продуктов питания в Крыму, при этом часть продовольственных позиций на полуострове стоит дешевле, чем на... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T06:04
2024-12-05T06:04
2024-12-05T06:04
радио "спутник в крыму"
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цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Дорогая логистика обуславливает высокую стоимость продуктов питания в Крыму, при этом часть продовольственных позиций на полуострове стоит дешевле, чем на материке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики республики Анатолий Гук.Масло, мясо и логистика"За год больше всего в целом по России и в частности Крыму подорожало масло сливочное – в республике примерно на 21%. Рост связан с удорожанием производства и отчасти с отсутствием сырьевого молока. Сейчас прорабатываются меры поддержки производителям, сырьевикам, чтобы снизить цены на молочную продукцию", - говорит Гук.Также за год существенно выросли цены на говядину и свинину из-за недостаточных объемов местного производства. Большая часть мяса завозится с материка, а доставка продукции в Крым выходит дороже, констатирует представитель профильного министерства.Дешевые овощи и хлебЧасть товаров, по его словам, крымские торговые точки предлагают даже дешевле, чем в других регионах России. Например, с 2014 года республика держит низкие по сравнению с материковыми цены на хлеб.На другие социально значимые товары в Крыму также стараются удерживать цены. Всего в перечне 24 наименования: хлеб, мясо, бакалея, овощная и молочная продукция - но только определенных сортов. При этом за качеством социальных товаров специалисты минпромполитки следят, в том числе на ярмарках, где представлена продукция местных производителей, уверяет чиновник.Социальны товарыВ ближайшее время на основании соответствующего постановления правительства России перечень социальных товаров будет расширен. Регионам разрешили вносить в список позиции на свое усмотрение в зависимости от ситуации на местах. Какие продукты пополнят перечень в Крыму - пока еще неизвестно: сейчас местные власти определяют позиции."Несмотря на то, что в России нет закона о регулировании цен, предприниматели в Крыму все же относятся с пониманием и придерживаются рекомендованных цен на социальную группу товаров. В ответ власти республики оказывают содействие бизнесу в проблемных вопросах в законодательном поле", - подчеркнул гость эфира.Социальные товары на полках крымских магазинов помечены отличительным синим ценником с пометкой "социальная цена". Перечень товаров, участников соглашения и цен размешен на сайте минпромполитики в рубрике "Ценообразование" - информация обновляется ежедневно. Если цена не соответствует, пожаловаться можно на горячую линию министерства , приложив фото и адрес магазина, посоветовал Гук.До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеУскорение инфляции в Севастополе: что подорожалоРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Высокие цены на продукты в Крыму – что делают власти
В Крыму в ближайшее время расширят список социальных товаров для сдерживания роста цен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым
. Дорогая логистика обуславливает высокую стоимость продуктов питания в Крыму, при этом часть продовольственных позиций на полуострове стоит дешевле, чем на материке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики республики Анатолий Гук.
Масло, мясо и логистика
"За год больше всего в целом по России и в частности Крыму подорожало масло сливочное – в республике примерно на 21%. Рост связан с удорожанием производства и отчасти с отсутствием сырьевого молока. Сейчас прорабатываются меры поддержки производителям, сырьевикам, чтобы снизить цены на молочную продукцию", - говорит Гук.
Также за год существенно выросли цены на говядину и свинину из-за недостаточных объемов местного производства. Большая часть мяса завозится с материка, а доставка продукции в Крым выходит дороже, констатирует представитель профильного министерства.
"Например, фура везет сюда мясо, а отсюда она едет пустая – в итоге это закладывается в цену. В Севастополе еще дороже, потому что по логистике это самый тупиковый пункт. Но в соответствии с нашими мониторингами, в принципе цены по мясу в Крыму находятся в одном диапазоне с Краснодарским краем", - поясняет он.
Дешевые овощи и хлеб
Часть товаров, по его словам, крымские торговые точки предлагают даже дешевле, чем в других регионах России. Например, с 2014 года республика держит низкие по сравнению с материковыми цены на хлеб.
"Еще у нас дешевле овощи, сезонные в том числе. Согласно данным федеральной статистики, до 20% по сравнению с Краснодарским краем – это по овощам борщевого набора", - приводит цифры Гук.
На другие социально значимые товары в Крыму также стараются удерживать цены. Всего в перечне 24 наименования: хлеб, мясо, бакалея, овощная и молочная продукция - но только определенных сортов.
При этом за качеством социальных товаров специалисты минпромполитки следят, в том числе на ярмарках, где представлена продукция местных производителей, уверяет чиновник.
Социальны товары
"Со всем сетевыми магазинами, крымскими производителями и с крупной дистрибуцией заключено соглашение, которое предусматривает 30 наименований - а некоторые добровольно расширили его до 70 позиций - о не превышении 5% торговой надбавки", - приводит Гук одну из мер ценового регулирования.
В ближайшее время на основании соответствующего постановления правительства России перечень социальных товаров будет расширен. Регионам разрешили вносить в список позиции на свое усмотрение в зависимости от ситуации на местах. Какие продукты пополнят перечень в Крыму - пока еще неизвестно: сейчас местные власти определяют позиции.
"Несмотря на то, что в России нет закона о регулировании цен, предприниматели в Крыму все же относятся с пониманием и придерживаются рекомендованных цен на социальную группу товаров. В ответ власти республики оказывают содействие бизнесу в проблемных вопросах в законодательном поле", - подчеркнул гость эфира.
Социальные товары на полках крымских магазинов помечены отличительным синим ценником с пометкой "социальная цена". Перечень товаров, участников соглашения и цен размешен на сайте минпромполитики в рубрике "Ценообразование" - информация обновляется ежедневно. Если цена не соответствует, пожаловаться можно на горячую линию министерства , приложив фото и адрес магазина, посоветовал Гук.
До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти
по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.
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