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Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T16:35
2024-11-29T16:35
2024-11-29T17:49
дмитрий патрушев
новости
экономика
цены и тарифы
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев."Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.Также кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, сообщил Дмитрий Патрушев.По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому годуВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
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дмитрий патрушев, новости, экономика, цены и тарифы, правительство россии
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
Дмитрий Патрушев: российский рынок полностью обеспечен продуктами
16:35 29.11.2024 (обновлено: 17:49 29.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 2024 году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он.
"Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
Также кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, сообщил Дмитрий Патрушев.
"Стимулируем торговые сети устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля", - сказал он.
По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.
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