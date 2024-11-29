Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241129/tseny-na-produkty-stanut-dostupnee--pravitelstvo-rossii-1142257089.html
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T16:35
2024-11-29T17:49
дмитрий патрушев
новости
экономика
цены и тарифы
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c8040123d1b98dc1a0800b2c2167722.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев."Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.Также кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, сообщил Дмитрий Патрушев.По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому годуВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e60f99165495e08a6569534ec617b206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий патрушев, новости, экономика, цены и тарифы, правительство россии
Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев

Дмитрий Патрушев: российский рынок полностью обеспечен продуктами

16:35 29.11.2024 (обновлено: 17:49 29.11.2024)
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 2024 году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он.

"Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
Также кабмин РФ стимулирует ритейл устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля, сообщил Дмитрий Патрушев.
"Стимулируем торговые сети устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля", - сказал он.
По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
 
Дмитрий ПатрушевНовостиЭкономикаЦены и тарифыПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Зеленский снял с поста командующего Сухопутными войсками
17:42Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое
17:36Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
17:33Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
17:26Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
17:14Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае
17:04С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом
16:35Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
16:20Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани
16:15Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое
15:51Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
15:40Крымский мост сейчас – актуальные данные
15:33Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб
15:07Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника
14:45Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену
14:35Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут
14:18ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
14:07Клиенты РНКБ оплатили 2,3 млрд рублей налогов с начала года
14:02В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине
13:47Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат
Лента новостейМолния