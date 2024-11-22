Рейтинг@Mail.ru
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241122/uskorenie-inflyatsii-v-sevastopole-chto-podorozhalo-1142066337.html
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало
В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T16:34
2024-11-22T16:36
цены в крыму
севастополь
крым
новости крыма
инфляция
экономика
общество
банк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_0:56:980:607_1920x0_80_0_0_cb514df67c4a1a7c578f2ccc009bea16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России.Кроме того, по информации банка, на рост цен повлияли увеличение затрат производителей, в частности, на оплату труда."Из-за этого повысился годовой темп прироста цен на картофель, питьевое молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, мороженную рыбу, также выросли год к году цены на живую и охлажденную рыбу", - уточняют в Отделении Севастополь Южного ГУ Банка России.Отмечается также подорожание парфюмерно-косметических товаров, одежды, белья и моторного топлива.Рост стоимости апельсинов и лимонов объяснили ослаблением рубля и увеличением затрат поставщиков на логистику. Кроме того, в странах-поставщиках апельсинов в этом году был неурожай. При этом подорожание бананов замедлилось.По прогнозу Банка России, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году – до 4% благодаря проводимой денежно‑кредитной политики. И далее она будет находиться вблизи этого уровня.Накануне руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщала, что инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России - прогноз на конец года1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное маслоГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_48:0:931:662_1920x0_80_0_0_0a4dd1d851a54e80732ddc677048e07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены в крыму, севастополь, крым, новости крыма, инфляция, экономика, общество, банк россии
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало

В Севастополе подорожали продукты и ряд других товаров из-за сокращения предложения

16:34 22.11.2024 (обновлено: 16:36 22.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России.
"Годовая инфляция в Севастополе в октябре ускорилась до 9,7%, что выше показателей по Южному федеральному округу (8,26%) и России в целом (8,54%). На динамику инфляции в регионе повлияло сокращение предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации банка, на рост цен повлияли увеличение затрат производителей, в частности, на оплату труда.
"Из-за этого повысился годовой темп прироста цен на картофель, питьевое молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, мороженную рыбу, также выросли год к году цены на живую и охлажденную рыбу", - уточняют в Отделении Севастополь Южного ГУ Банка России.
Отмечается также подорожание парфюмерно-косметических товаров, одежды, белья и моторного топлива.
Рост стоимости апельсинов и лимонов объяснили ослаблением рубля и увеличением затрат поставщиков на логистику. Кроме того, в странах-поставщиках апельсинов в этом году был неурожай. При этом подорожание бананов замедлилось.
"Индексация стоимости проезда в городском транспорте с 1 октября 2024 года стала причиной ускорения годового роста цен на услуги пассажирского транспорта. Предыдущее повышение проводилось в регионе в январе 2023 года", - добавляют в банке.
По прогнозу Банка России, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году – до 4% благодаря проводимой денежно‑кредитной политики. И далее она будет находиться вблизи этого уровня.
Накануне руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщала, что инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфляция в России - прогноз на конец года
1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко
 
Цены в КрымуСевастопольКрымНовости КрымаИнфляцияЭкономикаОбществоБанк России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона
18:50Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе
18:21В Севастополе перекрыли рейд
18:16В Ялте в речке найден труп мужчины
17:46На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 году
17:21Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать
17:13В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области
17:05В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
16:58Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области
16:5225 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе Крыма
16:41"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФ
16:34Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало
16:18Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов
15:55Новости СВО: Украина за неделю лишилась почти 14 тысяч военных
15:43Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
15:31В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов
15:2830 групповых ударов по Украине – поражены объекты энергетики и оборонка
15:09Зеленский испугался ответа России с применением ракеты "Орешник" – Лавров
15:03В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО
14:51Разгром ВСУ в Курской области – ликвидированы 150 боевиков за сутки
Лента новостейМолния