https://crimea.ria.ru/20241122/uskorenie-inflyatsii-v-sevastopole-chto-podorozhalo-1142066337.html

Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало

Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало

В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T16:34

2024-11-22T16:34

2024-11-22T16:36

цены в крыму

севастополь

крым

новости крыма

инфляция

экономика

общество

банк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_0:56:980:607_1920x0_80_0_0_cb514df67c4a1a7c578f2ccc009bea16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России.Кроме того, по информации банка, на рост цен повлияли увеличение затрат производителей, в частности, на оплату труда."Из-за этого повысился годовой темп прироста цен на картофель, питьевое молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, мороженную рыбу, также выросли год к году цены на живую и охлажденную рыбу", - уточняют в Отделении Севастополь Южного ГУ Банка России.Отмечается также подорожание парфюмерно-косметических товаров, одежды, белья и моторного топлива.Рост стоимости апельсинов и лимонов объяснили ослаблением рубля и увеличением затрат поставщиков на логистику. Кроме того, в странах-поставщиках апельсинов в этом году был неурожай. При этом подорожание бананов замедлилось.По прогнозу Банка России, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году – до 4% благодаря проводимой денежно‑кредитной политики. И далее она будет находиться вблизи этого уровня.Накануне руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщала, что инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России - прогноз на конец года1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное маслоГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, севастополь, крым, новости крыма, инфляция, экономика, общество, банк россии