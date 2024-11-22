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Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало
В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T16:34
2024-11-22T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России.Кроме того, по информации банка, на рост цен повлияли увеличение затрат производителей, в частности, на оплату труда."Из-за этого повысился годовой темп прироста цен на картофель, питьевое молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, мороженную рыбу, также выросли год к году цены на живую и охлажденную рыбу", - уточняют в Отделении Севастополь Южного ГУ Банка России.Отмечается также подорожание парфюмерно-косметических товаров, одежды, белья и моторного топлива.Рост стоимости апельсинов и лимонов объяснили ослаблением рубля и увеличением затрат поставщиков на логистику. Кроме того, в странах-поставщиках апельсинов в этом году был неурожай. При этом подорожание бананов замедлилось.По прогнозу Банка России, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году – до 4% благодаря проводимой денежно‑кредитной политики. И далее она будет находиться вблизи этого уровня.Накануне руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщала, что инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России - прогноз на конец года1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное маслоГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко
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Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожало
В Севастополе подорожали продукты и ряд других товаров из-за сокращения предложения
16:34 22.11.2024 (обновлено: 16:36 22.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали продукты и ряд непродовольственных товаров из-за сокращения предложения. Об этом сообщает Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России.
"Годовая инфляция в Севастополе в октябре ускорилась до 9,7%, что выше показателей по Южному федеральному округу (8,26%) и России в целом (8,54%). На динамику инфляции в регионе повлияло сокращение предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации банка, на рост цен повлияли увеличение затрат производителей, в частности, на оплату труда.
"Из-за этого повысился годовой темп прироста цен на картофель, питьевое молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, мороженную рыбу, также выросли год к году цены на живую и охлажденную рыбу", - уточняют в Отделении Севастополь Южного ГУ Банка России.
Отмечается также подорожание парфюмерно-косметических товаров, одежды, белья и моторного топлива.
Рост стоимости апельсинов и лимонов объяснили ослаблением рубля и увеличением затрат поставщиков на логистику. Кроме того, в странах-поставщиках апельсинов в этом году был неурожай. При этом подорожание бананов замедлилось.
"Индексация стоимости проезда в городском транспорте с 1 октября 2024 года стала причиной ускорения годового роста цен на услуги пассажирского транспорта. Предыдущее повышение проводилось в регионе в январе 2023 года", - добавляют в банке.
По прогнозу Банка России, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году – до 4% благодаря проводимой денежно‑кредитной политики. И далее она будет находиться вблизи этого уровня.
Накануне руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщала, что инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8%
в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель.
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