https://crimea.ria.ru/20241106/inflyatsiya-v-rossii---prognoz-na-konets-goda-1141651024.html

Инфляция в России - прогноз на конец года

Инфляция в России - прогноз на конец года - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Инфляция в России - прогноз на конец года

Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T14:14

2024-11-06T14:14

2024-11-06T14:14

инфляция

александр новак

россия

экономика

новости

банк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24c6e6449337bc2a8eaca78f039cf2d6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер напомнил, что пиковый уровень инфляции в 9,2% был пройден в июле текущего года. По его словам, результат жесткой денежно-кредитной политики Центробанка можно будет оценить в ближайшие два месяца. Замедление объемов кредитование может иметь эффект, считает он.25 октября Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. По мнению президента национальной Ассоциации цифровой экономики Андрея Неукрытого, текущая ситуация с ростом инфляции в России во многом связана с необходимостью закупать импортные товары или их составляющие. Это значит, с валютными курсами, риски по которым в стоимость товаров закладываются на всех этапах – от производителя до конечного продавца. А также с санкциями, из-за которых происходит удорожание логистики и рост операционных издержек компаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - ПутинВклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банкВ России проиндексируют пенсии с 1 января

https://crimea.ria.ru/20241018/v-krymu-zamedlilsya-rost-tsen-kakie-tovary-stali-deshevle-1141180493.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфляция, александр новак, россия, экономика, новости, банк россии