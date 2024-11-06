Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России - прогноз на конец года - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/inflyatsiya-v-rossii---prognoz-na-konets-goda-1141651024.html
Инфляция в России - прогноз на конец года
Инфляция в России - прогноз на конец года - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Инфляция в России - прогноз на конец года
Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T14:14
2024-11-06T14:14
инфляция
александр новак
россия
экономика
новости
банк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24c6e6449337bc2a8eaca78f039cf2d6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер напомнил, что пиковый уровень инфляции в 9,2% был пройден в июле текущего года. По его словам, результат жесткой денежно-кредитной политики Центробанка можно будет оценить в ближайшие два месяца. Замедление объемов кредитование может иметь эффект, считает он.25 октября Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. По мнению президента национальной Ассоциации цифровой экономики Андрея Неукрытого, текущая ситуация с ростом инфляции в России во многом связана с необходимостью закупать импортные товары или их составляющие. Это значит, с валютными курсами, риски по которым в стоимость товаров закладываются на всех этапах – от производителя до конечного продавца. А также с санкциями, из-за которых происходит удорожание логистики и рост операционных издержек компаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - ПутинВклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банкВ России проиндексируют пенсии с 1 января
https://crimea.ria.ru/20241018/v-krymu-zamedlilsya-rost-tsen-kakie-tovary-stali-deshevle-1141180493.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4857404cefbb4a61d2cfa0b6b800e54.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфляция, александр новак, россия, экономика, новости, банк россии
Инфляция в России - прогноз на конец года

Инфляция в России может снизиться на 8% к концу года - Новак

14:14 06.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги на фоне графика
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%", - цитирует Новака РИА Новости.
Вице-премьер напомнил, что пиковый уровень инфляции в 9,2% был пройден в июле текущего года. По его словам, результат жесткой денежно-кредитной политики Центробанка можно будет оценить в ближайшие два месяца. Замедление объемов кредитование может иметь эффект, считает он.
25 октября Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По мнению президента национальной Ассоциации цифровой экономики Андрея Неукрытого, текущая ситуация с ростом инфляции в России во многом связана с необходимостью закупать импортные товары или их составляющие. Это значит, с валютными курсами, риски по которым в стоимость товаров закладываются на всех этапах – от производителя до конечного продавца. А также с санкциями, из-за которых происходит удорожание логистики и рост операционных издержек компаний.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк
В России проиндексируют пенсии с 1 января
Руководитель направления экономического отдела по РК Банка России Елена Денисенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 11:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле
 
ИнфляцияАлександр НовакРоссияЭкономикаНовостиБанк России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Больше 4 тысяч жителей Феодосии остались без света
15:58Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
15:46Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
15:33В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
15:22Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
15:11В Москве стартовал Ялтинский международный форум
14:53Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
14:41В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков
14:27Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
14:14Инфляция в России - прогноз на конец года
13:47Частично обесточен Бахчисарай и два поселка в Красногвардейском районе
13:28Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал
13:12Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине
12:55ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
12:49Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
12:34В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
12:17Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:13Как отреагировали в мире на победу Трампа
11:55Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
11:4816-летняя девушка ранена в Дагестане после падения дрона ВСУ
Лента новостейМолния