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Инфляция в России - прогноз на конец года
Инфляция в России - прогноз на конец года - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Инфляция в России - прогноз на конец года
Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T14:14
2024-11-06T14:14
2024-11-06T14:14
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Инфляция в России замедляется и до конца года может быть ниже 8%. Такой прогноз в среду дал вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер напомнил, что пиковый уровень инфляции в 9,2% был пройден в июле текущего года. По его словам, результат жесткой денежно-кредитной политики Центробанка можно будет оценить в ближайшие два месяца. Замедление объемов кредитование может иметь эффект, считает он.25 октября Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. По мнению президента национальной Ассоциации цифровой экономики Андрея Неукрытого, текущая ситуация с ростом инфляции в России во многом связана с необходимостью закупать импортные товары или их составляющие. Это значит, с валютными курсами, риски по которым в стоимость товаров закладываются на всех этапах – от производителя до конечного продавца. А также с санкциями, из-за которых происходит удорожание логистики и рост операционных издержек компаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - ПутинВклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банкВ России проиндексируют пенсии с 1 января
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инфляция, александр новак, россия, экономика, новости, банк россии
Инфляция в России - прогноз на конец года
Инфляция в России может снизиться на 8% к концу года - Новак