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ЦБ повысил ключевую ставку до 21% - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
ЦБ повысил ключевую ставку до 21% - РИА Новости Крым, 25.10.2024
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:32
2024-10-25T13:39
банк россии
ключевая ставка
экономика
россия
инфляция
новости
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%.Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - пояснили в ЦБ. В Банке России также допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% - в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.Предыдущее повышение ключевой ставки состоялось 13 сентября – с 18% до 19%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаПочему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхозаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
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банк россии, ключевая ставка, экономика, россия, инфляция, новости, финансы
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта до 21%

13:32 25.10.2024 (обновлено: 13:39 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых", - говорится в сообщении.
Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
"Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - пояснили в ЦБ.
В Банке России также допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% - в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Предыдущее повышение ключевой ставки состоялось 13 сентября – с 18% до 19%.
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