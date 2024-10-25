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ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

ЦБ повысил ключевую ставку до 21% - РИА Новости Крым, 25.10.2024

ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T13:32

2024-10-25T13:32

2024-10-25T13:39

банк россии

ключевая ставка

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%.Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - пояснили в ЦБ. В Банке России также допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% - в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.Предыдущее повышение ключевой ставки состоялось 13 сентября – с 18% до 19%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаПочему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхозаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, ключевая ставка, экономика, россия, инфляция, новости, финансы