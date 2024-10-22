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Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года

Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года

До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T06:39

2024-10-22T06:39

2024-10-22T06:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.От бананов до икры"Самый большой рост ожидаем на бананы и красную икру. Если говорить про товары социальной группы, к сожалению, тут тоже будет рост в силу ряда объективных причин: инфляция, повышение ключевой ставки, логистика и так далее. Но этот рост будет сдерживаться государственным регулированием", - говорит Вершицкая.В частности, до конца года из-за экспортных сложностей следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сливочного масла - на 7-12% - из-за подорожания сырья, которое в основном закупают на материке, повышения цены на упаковку. На 3-7% подорожает красная и белая рыба, полагает эксперт. Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес - красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.Экономист отметила, что ряд продуктов в Крыму дороже, чем на прилавках соседних регионов. Однако по некоторым позициям полуостров в гораздо более выигрышном положении.Например, свинину в Краснодарском крае предлагают на 2,7% дороже, а хлебобулочные изделия из пшеничной муки - дороже на целых 31,4%. Подсолнечное масло в Крыму в среднем дешевле на 4,7%, яблоки - на 8,1%."По ценам на куриные яйца мы тоже в выигрышном положении: в среднем цена ниже на 3%. Дешевле в республике и овощи "борщевого набора": капуста белокочанная - на 12,2%, морковь - на 14,1%, лук репчатый и свекла - на 14,8%. При этом следует отметить, что, несмотря на новый урожай, мы не говорим, что овощи "борщевого набора" в Крыму дешевеют", - говорит эксперт.Как экономить в КрымуПо ее оценке, эта мера помогает удерживать цены от еще большего роста. Еще одним эффективным механизмом экономист считает ярмарки выходного дня, которые регулярно организовывают во всех муниципалитетах республики."Это то, что предлагают наши производители из Джанкойского, Нижнегорского, Красногвардейского, Советского районов. Цены на яблоки, лук, картошку, зелень ниже в среднем на 15%. Так что идти на ярмарки смысл есть", - убеждена экономист.Также она советует мониторить акционные предложения крупных супермаркетов: часто таким образом можно купить определенные продукты по гораздо более выгодной цене, чем на рынке. А вот в маленьких магазинах "у дома" наценка, как правило, до 30% больше, чем в ритейле, заметила Вершицкая.Не смотря на прогнозы экспертов по грядущему подорожанию продовольствия, в сентябре рост цен в Крыму на разные категории товаров замедлился по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщала ранее руководитель направления экономического отдела по РК Банка России Елена Денисенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько подорожает кофе в России и причем здесь КитайВ Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспортеНездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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