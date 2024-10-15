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В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте
В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте
Стоимость проезда в общественном транспорте Крыма может вырасти в новом году. Вопрос рассмотрят в профильном министерстве и государственном комитете по ценам и... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T11:37
2024-10-15T11:38
новости крыма
зиновий лудчак
радио "спутник в крыму"
транспорт
общественный транспорт
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в общественном транспорте Крыма может вырасти в новом году. Вопрос рассмотрят в профильном министерстве и государственном комитете по ценам и тарифам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.По словам Лудчака, тариф не поднимался уже два года, хотя за это время значительно выросли в цене топливо, примерно на 15%, а также запчасти почти на 30%.Еще одна ключевая составляющая в структуре себестоимости проезда – заработная плата водителей, которых не хватает по всему Крыму. Ее все это время не повышали, и больше с этим затягивать уже нельзя, считает глава ассоциации.Кроме того, он сообщил, что подошло время обновлять парк предприятия."Автобусам, приобретенным в 2016-2017 году, через два года будет 10 лет, и необходимо начинать новый этап обновления. Норматив для городского транспорта даже меньше – 7-8 лет. Но мы говорим десять, учитывая особенности: у нас автобусы хорошо сохраняются в республике благодаря климату, да и сами они хорошего качества", – отметил Лудчак.По его словам, подорожания проезда следует ждать в следующем году.В сентябре начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий заявил, что в столице Крыма остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаВ России не хватает 500 тысяч водителей-дальнобойщиковВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, зиновий лудчак, транспорт, общественный транспорт, цены и тарифы, крым
В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Крыма может вырасти в 2025 году

11:37 15.10.2024 (обновлено: 11:38 15.10.2024)
 
© Александр ПолегенькоНовые автобусы ЛиАЗ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в общественном транспорте Крыма может вырасти в новом году. Вопрос рассмотрят в профильном министерстве и государственном комитете по ценам и тарифам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
По словам Лудчака, тариф не поднимался уже два года, хотя за это время значительно выросли в цене топливо, примерно на 15%, а также запчасти почти на 30%.
Еще одна ключевая составляющая в структуре себестоимости проезда – заработная плата водителей, которых не хватает по всему Крыму. Ее все это время не повышали, и больше с этим затягивать уже нельзя, считает глава ассоциации.

"Нам надо в первую очередь повышать заработную плату. Она в себестоимости перевозки составляет порядка 30%. Необходимо привлекать водителей в сферу обслуживания населения общественным транспортом", – сказал Лудчак.

Кроме того, он сообщил, что подошло время обновлять парк предприятия.
"Автобусам, приобретенным в 2016-2017 году, через два года будет 10 лет, и необходимо начинать новый этап обновления. Норматив для городского транспорта даже меньше – 7-8 лет. Но мы говорим десять, учитывая особенности: у нас автобусы хорошо сохраняются в республике благодаря климату, да и сами они хорошего качества", – отметил Лудчак.
По его словам, подорожания проезда следует ждать в следующем году.

"В этом году не будет (повышения – ред.). Мы сейчас планируем обратиться в Министерство транспорта, в государственный комитет по ценам и тарифам с предложением пересчитать стоимость проезда с учетом подорожания главных элементов в структуре себестоимости", – заключил Лудчак.

В сентябре начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий заявил, что в столице Крыма остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты.
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаЗиновий ЛудчакТранспортОбщественный транспортЦены и тарифыКрым
 
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