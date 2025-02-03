https://crimea.ria.ru/20250203/kogda-v-krym-otpravitsya-poezd-iz-volgograda-1143881694.html

Когда в Крым отправится поезд из Волгограда

Когда в Крым отправится поезд из Волгограда - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Когда в Крым отправится поезд из Волгограда

Пассажирский поезд Симферополь – Волгоград начнет курсировать уже в конце апреля текущего года. Об этом сообщает компания-перевозчик. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T21:48

2025-02-03T21:48

2025-02-03T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд Симферополь – Волгоград начнет курсировать уже в конце апреля текущего года. Об этом сообщает компания-перевозчик.Продажа билетов уже открыта.В поезде, который будет курсировать один раз в четыре дня, предусмотрят как плацкартные, так и купейные вагоны. Состав будет следовать через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.Кроме того, до Симферополя из Волгограда также можно добраться на поезде №141/142 Пермь – Симферополь, напомнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажировЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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