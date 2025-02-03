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Когда в Крым отправится поезд из Волгограда - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Когда в Крым отправится поезд из Волгограда
Когда в Крым отправится поезд из Волгограда - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Когда в Крым отправится поезд из Волгограда
Пассажирский поезд Симферополь – Волгоград начнет курсировать уже в конце апреля текущего года. Об этом сообщает компания-перевозчик. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T21:48
2025-02-03T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд Симферополь – Волгоград начнет курсировать уже в конце апреля текущего года. Об этом сообщает компания-перевозчик.Продажа билетов уже открыта.В поезде, который будет курсировать один раз в четыре дня, предусмотрят как плацкартные, так и купейные вагоны. Состав будет следовать через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.Кроме того, до Симферополя из Волгограда также можно добраться на поезде №141/142 Пермь – Симферополь, напомнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажировЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
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железная дорога, новости, новости крыма, крым, волгоград
Когда в Крым отправится поезд из Волгограда

Пассажирский поезд Симферополь – Волгоград возобновит курсирование в конце апреля

21:48 03.02.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд Симферополь – Волгоград начнет курсировать уже в конце апреля текущего года. Об этом сообщает компания-перевозчик.
"Пассажирский поезд "Таврия" №585/586 Волгоград – Симферополь возобновит курсирование в конце апреля – начале мая 2025 года. В первый рейс из Волгограда поезд отправится 2 мая, из Симферополя – 30 апреля", – сказано в сообщении.
Продажа билетов уже открыта.
В поезде, который будет курсировать один раз в четыре дня, предусмотрят как плацкартные, так и купейные вагоны. Состав будет следовать через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.
Кроме того, до Симферополя из Волгограда также можно добраться на поезде №141/142 Пермь – Симферополь, напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.
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