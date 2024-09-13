https://crimea.ria.ru/20240913/v-simferopole-iz-za-nekhvatki-voditeley-na-marshrut-ne-vykhodyat-25-avtobusov-1140328082.html

В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов

В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов - РИА Новости Крым, 13.09.2024

В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов

В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T20:32

2024-09-13T20:32

2024-09-13T20:32

радио "спутник в крыму"

крым

общественный транспорт

георгий сухацкий

общество

транспорт

новости крыма

крымтроллейбус

перевозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий."Сегодня по всем 59 маршрутам, которые у нас установлены в городе, процент выхода автобусов и троллейбусов в утренние часы составляет 89,7%. Это средний показатель с 1 января текущего года", – рассказал Сухацкий.Наладить работу не получается из-за нехватки водителей, пояснил глава управления транспорта. По его данным, на сегодняшний день даже государственное предприятие "Крымтроллейбус", которое обязано работать до 22.00-23.00 с интервалом в 20 минут, испытывает дефицит водительского состава."Требуется три человека на машину. И у нас на муниципальных маршрутах должна работать 131 машина, а по факту работает 120", – уточнил он.С частниками, по его словам, "показатели более приемлемые". Но здесь есть другая проблема, которая также приводит к нехватке машин на маршрутах и нарушениям графика.В целом, по его словам, для нормального функционирования сети общественного транспорта в Симферополе в данный момент не хватает около 75 водителей, которые должны обеспечивать график недостающих 25 машин.Однако у работающего подвижного состава есть установленное время отправления. И если машина по каким-либо причинам не вышла на маршрут, рейс по расписанию не приходит. Отсюда и долгое время ожидания на остановках, добавил глава профильного управления."Нет допустимых отклонений (от расписания). По договору установлены резервные единицы. В случае, если происходит технический сход транспортного средства на маршруте из-за поломки, перевозчик обязан оперативно заменить машину резервной", – объяснил Сухацкий.По его словам, проверки работы общественного транспорта в Симферополе проходят еженедельно в разных микрорайонах. Помимо соответствия движения по графику, проверяется санитарное состояние автобусов, их внутреннее и внешнее оформление для информирования пассажиров, а также соответствие классу транспортных средств для конкретного маршрута. Предписания и штрафы при этом выписывают независимо от того, по каким причинам произошло нарушение, заметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаПассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в КрымуВ Симферополе автобусы меняют схему движения

https://crimea.ria.ru/20240626/polsotni-narusheniy-za-chas-v-simferopole-proverili-voditeley-avtobusov-1138381992.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общественный транспорт, георгий сухацкий, общество, транспорт, новости крыма, крымтроллейбус, перевозки