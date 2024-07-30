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Пассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в Крыму
Пассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Пассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в Крыму
Новый пригородный автобус НеФАЗ во вторник вышел на маршрут Симферополь – Красное, сообщает министерство транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T14:40
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2024-07-30T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Новый пригородный автобус НеФАЗ во вторник вышел на маршрут Симферополь – Красное, сообщает министерство транспорта Крыма.Автобус, разработанный автозаводом "КамАЗ" вмещает 86 человек, оборудован пандусом и площадкой для маломобильных пассажиров. В тестовом режиме он будет работать в течение месяца.Ранее автозавод "КамАЗ" передал предприятию "Крымтроллейбус" автобус НеФАЗ для тестовой эксплуатации на пригородных маршрутах. Впервые модель НеФАЗ-5299-31-52 была презентована компанией на выставке BW Expo в декабре 2022 года. Отличительной особенностью данной модели является наличие накопительной площадки и аппарели для перевозки маломобильных пассажиров, которые соответствуют требованиям доступной среды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе автобусы меняют схему движенияИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрутВ Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, минтранс крыма, общественный транспорт, общество, логистика, новости крыма
Пассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в Крыму
Новый пригородный автобус вышел на маршрут Симферополь – Красное в Крыму
14:40 30.07.2024 (обновлено: 14:43 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Новый пригородный автобус НеФАЗ во вторник вышел на маршрут Симферополь – Красное, сообщает министерство транспорта Крыма.
Автобус, разработанный автозаводом "КамАЗ" вмещает 86 человек, оборудован пандусом и площадкой для маломобильных пассажиров. В тестовом режиме он будет работать в течение месяца.
"В ближайший месяц пассажиры маршрута смогут оценить все его достоинства. В этой модели есть площадка и пандус для перевозки маломобильных пассажиров, отсутствуют ступени при входе в салон, автобус оснащен системой "книлинг" для удобного входа пассажиров, а технические характеристики обеспечивают плавность хода, комфорт и маневренность", - говорится в сообщении.
Ранее автозавод "КамАЗ" передал предприятию "Крымтроллейбус" автобус НеФАЗ для тестовой эксплуатации на пригородных маршрутах.
Впервые модель НеФАЗ-5299-31-52 была презентована компанией на выставке BW Expo в декабре 2022 года. Отличительной особенностью данной модели является наличие накопительной площадки и аппарели для перевозки маломобильных пассажиров, которые соответствуют требованиям доступной среды.
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