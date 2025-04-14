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Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма
Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма
Военнослужащий из Черноморского района Крыма Владислав Мельник погиб в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T15:33
2025-04-14T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащий из Черноморского района Крыма Владислав Мельник погиб в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.Крымчанин погиб 9 июня 2024 года, однако известно об этом стало сейчас. Он отдал свою жизнь за Родину, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение, подчеркнул Дудинов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, александр дудинов, черноморский район, утраты
Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма

В зоне СВО погиб военнослужащий из Черноморского района Крыма Владислав Мельник

15:33 14.04.2025 (обновлено: 16:51 14.04.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащий из Черноморского района Крыма Владислав Мельник погиб в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.

"Выражаю искренние слова соболезнования семье и родным Мельника Владислава Викторовича, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в составе мотострелкового подразделения ВС России", - написал он в своем ТГ-канале.

Крымчанин погиб 9 июня 2024 года, однако известно об этом стало сейчас. Он отдал свою жизнь за Родину, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение, подчеркнул Дудинов.
"Исполняя свой воинский долг, Владислав показал пример мужества, бесстрашия и храбрости, до конца оставаясь верным воинской присяге. Родина высоко оценила подвиг Героя, представив его к высокой государственной награде — "Ордену Мужества" (посмертно)", - заключил он.
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КрымНовости КрымаАлександр ДудиновЧерноморский районУтраты
 
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