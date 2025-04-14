https://crimea.ria.ru/20250414/primer-muzhestva-i-besstrashiya-v-zone-svo-pogib-boets-iz-zapadnogo-kryma-1145658840.html

Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма

Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма

Военнослужащий из Черноморского района Крыма Владислав Мельник погиб в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T15:33

2025-04-14T15:33

2025-04-14T16:51

крым

новости крыма

александр дудинов

черноморский район

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8d3ae28f4ea77813e029015a3404c50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащий из Черноморского района Крыма Владислав Мельник погиб в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.Крымчанин погиб 9 июня 2024 года, однако известно об этом стало сейчас. Он отдал свою жизнь за Родину, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение, подчеркнул Дудинов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, александр дудинов, черноморский район, утраты