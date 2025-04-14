https://crimea.ria.ru/20250414/tri-cheloveka-ubity-i-shestero-raneny-pri-udarakh-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1145668116.html

Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области

Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области

Три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения за сутки в результате киевской агрессии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T18:43

2025-04-14T18:43

2025-04-14T18:45

владимир сальдо

херсонская область

новости

голая пристань

алешки

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения за сутки в результате киевской агрессии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Еще три человека пострадали в Алешках, Новой Каховке и Геройском. Все находятся под наблюдением врачей.Также враг обстрелял Каховку, Великие Копани, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку – обошлось без жертв и пострадавших. В селе Каменка Новокаховского округа на украинском боеприпасе подорвался трактор, обошлось без человеческих жертв.Накануне силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями на территории Херсонской области. Как сообщал Сальдо, сбития фиксировались над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:52 украинских беспилотника атаковали регионы РоссииБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель

херсонская область

голая пристань

алешки

новая каховка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, голая пристань, алешки, новая каховка, обстрелы всу