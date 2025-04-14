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Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области
Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области
Три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения за сутки в результате киевской агрессии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T18:43
2025-04-14T18:45
владимир сальдо
херсонская область
новости
голая пристань
алешки
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения за сутки в результате киевской агрессии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Еще три человека пострадали в Алешках, Новой Каховке и Геройском. Все находятся под наблюдением врачей.Также враг обстрелял Каховку, Великие Копани, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку – обошлось без жертв и пострадавших. В селе Каменка Новокаховского округа на украинском боеприпасе подорвался трактор, обошлось без человеческих жертв.Накануне силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями на территории Херсонской области. Как сообщал Сальдо, сбития фиксировались над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:52 украинских беспилотника атаковали регионы РоссииБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель
херсонская область
голая пристань
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владимир сальдо, херсонская область, новости, голая пристань, алешки, новая каховка, обстрелы всу
Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области

Три жителя Херсонщины погибли и шестеро ранены при атаках ВСУ за сутки – Сальдо

18:43 14.04.2025 (обновлено: 18:45 14.04.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения за сутки в результате киевской агрессии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Самому ожесточенному обстрелу подверглась Голая Пристань, где один из снарядов попал в частный дом. Погибли два человека, трое получили ранения. Пострадавших доставили в Скадовскую больницу", – сообщил губернатор.

Еще три человека пострадали в Алешках, Новой Каховке и Геройском. Все находятся под наблюдением врачей.
Также враг обстрелял Каховку, Великие Копани, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку – обошлось без жертв и пострадавших. В селе Каменка Новокаховского округа на украинском боеприпасе подорвался трактор, обошлось без человеческих жертв.
Накануне силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями на территории Херсонской области. Как сообщал Сальдо, сбития фиксировались над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области.
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