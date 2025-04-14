Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250414/lavrov-na-porazhennom-vs-rf-obekte-v-sumakh-byla-skhodka-komandirov-vsu-1145662273.html
Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России
Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России
Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T16:39
2025-04-14T16:46
сергей лавров
новости
сумы
всу (вооруженные силы украины)
западные спецслужбы
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0e/1145662607_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0432eec69008c28e974a07902023623f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Также он подчеркнул решающую роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ, отметив, что без роли США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от своих мест базирования. И напомнил, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на УкраинуМосква добьется устранения первопричин украинского конфликта – ЛавровКиев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
сумы
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0e/1145662607_309:124:1280:852_1920x0_80_0_0_f56db50ed2fba3e3115cf9bc75de9a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, сумы, всу (вооруженные силы украины), западные спецслужбы, украина, потери всу
Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России

В Сумах поражено место "сходки" командиров ВСУ с западными кураторами – Лавров

16:39 14.04.2025 (обновлено: 16:46 14.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые (там были) то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят, – сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью "Комммерсанту", фрагмент которого опубликован на сайте МИД.
Также он подчеркнул решающую роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ, отметив, что без роли США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от своих мест базирования. И напомнил, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украину
Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
 
Сергей ЛавровНовостиСумыВСУ (Вооруженные силы Украины)Западные спецслужбыУкраинаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России
16:07Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мосту
16:01Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
15:48Сколько поездов летом поедут в Крым
15:33Пример мужества и бесстрашия: в зоне СВО погиб боец из Западного Крыма
15:25Море снова выбросило мазут на берег Анапы
15:10Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия
15:00В Керчи директор фирмы заплатит 40 тысяч за упавшие на женщину ворота
14:50В Ялте обесточены два поселка
14:36Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений
14:22Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
14:19Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов
14:10Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ
13:50В Крыму снизился уровень преступности
13:30Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
13:14Когда в Симферополе отключат отопление
13:06Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
12:45Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения
12:26Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО
12:17Сколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
Лента новостейМолния