Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России
В Сумах поражено место "сходки" командиров ВСУ с западными кураторами – Лавров
16:39 14.04.2025 (обновлено: 16:46 14.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые (там были) то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят, – сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью "Комммерсанту", фрагмент которого опубликован на сайте МИД.
Также он подчеркнул решающую роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ, отметив, что без роли США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от своих мест базирования. И напомнил, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.
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