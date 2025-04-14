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Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России

Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России

Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T16:39

2025-04-14T16:39

2025-04-14T16:46

сергей лавров

новости

сумы

всу (вооруженные силы украины)

западные спецслужбы

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Также он подчеркнул решающую роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ, отметив, что без роли США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от своих мест базирования. И напомнил, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на УкраинуМосква добьется устранения первопричин украинского конфликта – ЛавровКиев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР

сумы

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, сумы, всу (вооруженные силы украины), западные спецслужбы, украина, потери всу