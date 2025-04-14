https://crimea.ria.ru/20250414/krym-tvorit-chudesa-rost-bronirovaniy-na-mayskie-prevysil-80-1145659857.html

Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%

Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80% - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%

Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T16:01

2025-04-14T16:01

2025-04-14T16:01

туризм

крым

новости крыма

майские праздники

краснодарский край

анапа

юрий барзыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Известий" заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.Среди лидеров также Краснодарский край. В частности, Анапа идет практически без потерь на майские праздники, уточняют эксперты. Также популярность набирает Белоруссия и круизные туры."Глубина продаж очень большая. Пока еще не поздно, но это уже как запрыгнуть в последний вагон", – добавила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.При этом она отметила, что в Крыму пользуются большим успехом отели, доступные по цене, тогда как в Краснодарском крае популярнее всего отели 4-5 звезд. Цены на проживание с питанием в средствах размещения выросли в среднем на 14% по сравнению с майскими праздниками прошлого года.Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым, сообщили ранее в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности регионаСанатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озераАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, крым, новости крыма, майские праздники, краснодарский край, анапа, юрий барзыкин