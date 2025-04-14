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Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80% - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80% - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T16:01
2025-04-14T16:01
туризм
крым
новости крыма
майские праздники
краснодарский край
анапа
юрий барзыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Известий" заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.Среди лидеров также Краснодарский край. В частности, Анапа идет практически без потерь на майские праздники, уточняют эксперты. Также популярность набирает Белоруссия и круизные туры."Глубина продаж очень большая. Пока еще не поздно, но это уже как запрыгнуть в последний вагон", – добавила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.При этом она отметила, что в Крыму пользуются большим успехом отели, доступные по цене, тогда как в Краснодарском крае популярнее всего отели 4-5 звезд. Цены на проживание с питанием в средствах размещения выросли в среднем на 14% по сравнению с майскими праздниками прошлого года.Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым, сообщили ранее в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности регионаСанатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озераАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
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туризм, крым, новости крыма, майские праздники, краснодарский край, анапа, юрий барзыкин
Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%

Рост бронирований на майские праздники в Крым превысил 80% - Барзыкин

16:01 14.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Известий" заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.

"Крым творит чудеса. Рост бронирований более 80% и 340 пляжей (официально работают - ред.). В Анапе 150 пока открыли, но в Крыму в 2,5 раза больше. Вот это точка притяжения: более 50% - туда пока", - констатировал Барзыкин.

Среди лидеров также Краснодарский край. В частности, Анапа идет практически без потерь на майские праздники, уточняют эксперты. Также популярность набирает Белоруссия и круизные туры.
"Глубина продаж очень большая. Пока еще не поздно, но это уже как запрыгнуть в последний вагон", – добавила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
При этом она отметила, что в Крыму пользуются большим успехом отели, доступные по цене, тогда как в Краснодарском крае популярнее всего отели 4-5 звезд. Цены на проживание с питанием в средствах размещения выросли в среднем на 14% по сравнению с майскими праздниками прошлого года.
Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым, сообщили ранее в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ТуризмКрымНовости КрымаМайские праздникиКраснодарский крайАнапаЮрий Барзыкин
 
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