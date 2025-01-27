https://crimea.ria.ru/20250127/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu-posle-razliva-mazuta-1143711372.html

"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона

"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона - РИА Новости Крым, 27.01.2025

"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона

Крым готов принять туристов, которые планировали отдохнуть на соседних черноморских курортах, но решили скорректировать планы из-за ЧП с крушением танкеров и... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T19:45

2025-01-27T19:45

2025-01-27T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Крым готов принять туристов, которые планировали отдохнуть на соседних черноморских курортах, но решили скорректировать планы из-за ЧП с крушением танкеров и разлива мазута в Анапе, заявляют эксперты отрасли. Как регион готовится к курортному сезону и насколько изменился спрос на отдых на полуострове – в материале РИА Новости Крым.Подготовка в штатном режимеКрым активно готовится к предстоящему летнему сезону. Чистоту береговой линии и акватории мониторят ежедневно, новых выбросов не зафиксировано, подчеркивают местные власти. На прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов докладывал президенту о ситуации в попавших под загрязнение регионах и подчеркнул, что в Крыму и Севастополе объем выбросов мазута существенно ниже, чем в Анапе. Работы с обеих сторон Керченского пролива идут интенсивно, принимаются все меры для оперативного устранения последствий ЧП.По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, сегодня береговая линия полностью очищена, все крупные загрязнения устранены.В этом сезоне гостей будут принимать более тысячи объектов размещения, в них подготовка к лету также идет штатно, подчеркнули в республиканском Минкурортов."Летом работает более 1100 объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей. В ближайшее время будет принят республиканский план подготовки к курортному сезону, в котором задействованы все ведомства, службы, муниципалитеты, выработана единая стратегия проведения сезона", – прокомментировали тему РИА Новости Крым в профильном ведомстве.Выбор туристовВ целом, по аналитике Минкурортов, бронирование майских праздников и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и сейчас составляет 27% и 33% соответственно. Отмен практически нет или они находятся в пределах нормы. Ассоциация Туроператоров России (АТОР) дает еще более позитивную статистику для полуострова.А вот продажи соседнего региона на данный момент упали примерно вдвое после сообщений о крушении танкеров в Керченском проливе, продолжает эксперт. Он не исключает, что из-за ситуации с мазутным разливом Крым действительно может получить дополнительный турпоток."Турист может переориентироваться из Анапы даже не в Сочи, а именно в Крым, поскольку дорога проще – если вы собирались в Анапу, то доехать до Крыма – плюс два часа, до Сочи все 8-10. Мало кто из туристов на такие подвиги готов", – сказал эксперт и добавил, что на Краснодарском побережье многие гости ценят песчаные пляжи, которых в Крыму также в достатке. Помимо западного побережья песок есть в восточном Крыму, в том числе в Феодосии.Привлекательный КрымС тем, что пока многие россияне еще не определились с местом для отдыха, согласен и вице-президент российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин. По его словам, понятнее картина станет весной, тем не менее уже сейчас виден рост спроса на Крым. И это не зависит от внешних факторов, а говорит исключительно о развитии полуострова.Кроме того, привлекательности республике добавляет отсутствие туристского налога, в то время как такой налог вводят в 15 муниципальных образованиях Краснодарского края. Это решение крымских властей в условиях сложной логистики Барзыкин называет очень разумным."Туриста надо привлекать разумной ценой, сервисами, диверсификацией предложений – они есть в Крыму и потребитель это оценивает. Крым работает по своим преимуществам, он востребован. Поэтому, каждый в своем сегменте на этот сезон свое возьмет, несмотря на проблемы", – убежден вице-президент российского союза туриндустрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомКак идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и летоКрым готов к приему туристов этим летом – Константинов

крым

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2025

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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