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Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T19:06
2025-04-12T18:50
саки
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сакская лечебная грязь
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оздоровление в крыму
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор "Технологий здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По ее словам, грязелечение в Крыму используют многие санатории, но лечебная сакская грязь известна не только на полуострове, но и далеко за пределами республики, и даже за пределами России.Возможность убедиться в этом в очередной раз представилась для крымской делегации во время визита в Минск для участия в международной выставке "Отдых-2025", рассказала Бирюкова. В рамках программы было предусмотрено посещение нескольких белорусских санаториев, где, как оказалось, помимо местных лечебных грязей, используют крымскую – из Сакского озера.Она отметила, что сегодня Крым взял на себя миссию возродить различные направления санаторно-курортного лечения. К примеру, в Саках и Евпатории, помимо грязей, стали развивать бальнеологию - лечение с использованием местных минеральных вод.Бирюкова подчеркнула, что в Научно-клиническом центре "Технологии здоровья и реабилитации" разрабатываются несколько новых программ для санаторно-курортной отрасли, в том числе методики превентивной медицины здоровьесбережения."И эти технологии мы готовы внедрять в санаторно-курортном кластере не только в Республике Крым, но и у наших коллег, в Республике Беларусь", – отметила она.Минкурортов Крыма с марта активно презентовало туристский потенциал республики в регионах России и за ее пределами. Крымский стенд побывал на мероприятиях выставки "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде и на 1-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. После этого делегация из Крыма направилась в Минск, на крупнейшую международную выставку "Отдых-2025". Завершили этот тур "Дни Республики Крым" на международной турвыставке "Лето-2025" в Екатеринбурге.Крымская делегация в Минске подписала ряд соглашений о сотрудничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько лет хватит лечебных грязей в КрымуВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероСакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя
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саки, крым, сакская лечебная грязь, белоруссия, оздоровление в крыму, здоровье, общество, санатории крыма, новости
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера

Санатории Белоруссии используют сакскую грязь из Крыма в своих процедурах – Бирюкова

19:06 12.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакское лечебное озеро иногда приобретает розоватый оттенок и-за микробиологических процессов в рапе
Сакское лечебное озеро иногда приобретает розоватый оттенок и-за микробиологических процессов в рапе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор "Технологий здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.
По ее словам, грязелечение в Крыму используют многие санатории, но лечебная сакская грязь известна не только на полуострове, но и далеко за пределами республики, и даже за пределами России.
Возможность убедиться в этом в очередной раз представилась для крымской делегации во время визита в Минск для участия в международной выставке "Отдых-2025", рассказала Бирюкова. В рамках программы было предусмотрено посещение нескольких белорусских санаториев, где, как оказалось, помимо местных лечебных грязей, используют крымскую – из Сакского озера.
"В тех санаториях, в которых мы побывали в Республике Беларусь, используют сакскую грязь для грязевых аппликаций – привозят ее из Крыма. То есть в Белоруссии прекрасно знают о Республике Крым, о ее технологиях. И наша задача, чтобы этих технологий стало больше, чтобы они стали наукоемкими и распространялись", – сказала Бирюкова.
Она отметила, что сегодня Крым взял на себя миссию возродить различные направления санаторно-курортного лечения. К примеру, в Саках и Евпатории, помимо грязей, стали развивать бальнеологию - лечение с использованием местных минеральных вод.
Бирюкова подчеркнула, что в Научно-клиническом центре "Технологии здоровья и реабилитации" разрабатываются несколько новых программ для санаторно-курортной отрасли, в том числе методики превентивной медицины здоровьесбережения.
"И эти технологии мы готовы внедрять в санаторно-курортном кластере не только в Республике Крым, но и у наших коллег, в Республике Беларусь", – отметила она.
Минкурортов Крыма с марта активно презентовало туристский потенциал республики в регионах России и за ее пределами. Крымский стенд побывал на мероприятиях выставки "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде и на 1-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. После этого делегация из Крыма направилась в Минск, на крупнейшую международную выставку "Отдых-2025". Завершили этот тур "Дни Республики Крым" на международной турвыставке "Лето-2025" в Екатеринбурге.
Крымская делегация в Минске подписала ряд соглашений о сотрудничестве.
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