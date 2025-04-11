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Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
Ехать в Крым через исторические регионы абсолютно безопасно и комфортно, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:52
2025-04-11T13:52
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Ехать в Крым через исторические регионы абсолютно безопасно и комфортно, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма."Рекомендуем туристам двигаться в Крым через исторические регионы – это абсолютно безопасно и комфортно", - сказал он.Аксенов также напомнил, что в Крым ходят 19 пар поездов. Это не перекрывает отсутствия авиасообщения, но над этим работают, добавил он. Кроме того, рассматривается вариант увеличения глубины бронирования билетов на поезда до 180 дней."Сегодня 90 дней составляет. Вот 180 дней просим увеличить глубину бронирования. Предварительно коллеги готовы нас поддержать", – уточняет Аксенов.Он также озвучил данные туристического спроса. В зимний период 2025-го он превысил прошлогодний на 20%, проинформировал глава Крыма. Увеличивается и динамика бронирования на летний сезон: до 30% по отношению к 2024-му."Работать будут в этом году 1100 средств размещений. Из них 91 – санаторий", – заключил глава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – АксеновКогда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуПродажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей аксенов, туризм в крыму, сухопутный коридор в крым, новости крыма, крым, туризм
Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы

Ехать в Крым через исторические регионы абсолютно безопасно и комфортно – Аксенов

13:52 11.04.2025
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Ехать в Крым через исторические регионы абсолютно безопасно и комфортно, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
"Рекомендуем туристам двигаться в Крым через исторические регионы – это абсолютно безопасно и комфортно", - сказал он.
Аксенов также напомнил, что в Крым ходят 19 пар поездов. Это не перекрывает отсутствия авиасообщения, но над этим работают, добавил он.
Кроме того, рассматривается вариант увеличения глубины бронирования билетов на поезда до 180 дней.
"Сегодня 90 дней составляет. Вот 180 дней просим увеличить глубину бронирования. Предварительно коллеги готовы нас поддержать", – уточняет Аксенов.
Он также озвучил данные туристического спроса. В зимний период 2025-го он превысил прошлогодний на 20%, проинформировал глава Крыма. Увеличивается и динамика бронирования на летний сезон: до 30% по отношению к 2024-му.
"Работать будут в этом году 1100 средств размещений. Из них 91 – санаторий", – заключил глава.
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