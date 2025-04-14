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Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека" - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"
Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека" - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"
В отчет департамента полиции безопасности Эстонии (Kaitsepolitseiamet, KAPO, в подчинении Министерства внутренних дел) за поездку в Международный детский центр... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T17:07
2025-04-14T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В отчет департамента полиции безопасности Эстонии (Kaitsepolitseiamet, KAPO, в подчинении Министерства внутренних дел) за поездку в Международный детский центр "Артек" в Крыму попал коллектив бального танца "Фламинго" Нарвского культурного центра "Ругодив". О том, что за это может грозить детям и их родителям на фоне ужесточения эстонского законодательства, какие тенденции преследования пророссийски настроенных людей в Прибалтике в целом и чем могла бы помочь Россия, РИА Новости Крым рассказал латвийский журналист, спецкор медиагруппы "Россия сегодня", корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов."Враги государства эстонского"В отчете сообщается, что в "Артеке" дети встречались с людьми, которые находятся под санкциями некоторых зарубежных стран "из-за преступлений против мира". В их числе экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Дата встречи не называется.Также отмечается, что гости из Эстонии пообщались с бойцами специальной военной операции и побывали на выступлении певца и политика Дениса Майданова, "во многих песнях которого присутствуют русские националистические темы".Речь идет о ежегодном отчете КаПо, в который вносятся "враги государства эстонского", сказал Стефанов.По его словам, в конце прошлого года правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому родителей, подростков и даже молодых людей до 21 года, "которые едут в Россию, например, в лагерь или на какие-то спортивные состязания, могут наказывать в уголовном порядке вплоть до 5 лет тюрьмы"."Вот они и взялись за все лагеря и международные мероприятия, связанные с Россией, с Белоруссией. Соответственно, "Артек" очень "опасен" для Эстонии, и поездка детей и подростков туда расценивается как угроза национальной безопасности", – отметил Стефанов.В Прибалтике может быть все, что угодноПо его словам, не только в Эстонии, а в Прибалтике вообще закон обратную силу вполне может иметь. Этим и объясняется тот факт, что детский коллектив из Нарвы за свою поездку в российский Крым попал в отчет КаПо уже за 2024 год, а не за 2025-й, как это могло быть.За прошедшие более чем двадцать лет ситуация усугубилась. Схема во всей Прибалтике к таким "врагам" обычно очень простая, отмечает он."Если человек не послушался, то начинается все с экономических санкций, потом дальше. И человек или прогибается, или уезжает, чаще в Россию", – сказал Стефанов, отметив, что есть и немало тех, кто сидит в тюрьмах.Сам Стефанов вердиктом политической полиции Латвии попал в список лиц, находящихся в международном розыске в связи с "нарушением санкций ЕС" из-за профессиональной деятельности.Он напомнил, что руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, бывший главный редактор эстонского СМИ Sputnik Meedia Елена Черышева по той же причине была задержана спецслужбами балтийской республики три года назад."Ее и мужа кошмарили именно "капошники", возбуждали уголовное дело за нарушение санкций. У нас одинаковые статьи, просто я тогда был Москве, вернулся из очередной командировки в Латвию, и до меня они не смогли добраться, а до нее смогли, и фактически она вынуждена была покинуть страну", – сказал Стефанов.Если же говорить о преследовании прибалтийскими властями конкретно детей, то и оно ужесточается, особенно в последние три года, подчеркнул он.Аналогичные гонения идут на тех, кто посещает Белоруссию, добавил он. Так, например, в 2022 году шестнадцатилетний воспитанник частной школы телевидения из Латвии с группой отправился в Витебск на международный фестиваль искусств "Славянский базар" и имел "неосторожность" записать короткое интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко."Так он не смог домой вернуться. Все националисты стали кричать: "Ужас, он взял интервью у диктатора!" Хорошо, что руководителем этой школы была бабушка ребенка, и она с ним осталась в Беларуси – попросила убежище. Но в Латвии осталась мама мальчика с двумя младшими детьми. И ее вызвали на допрос в СГБ, угрожали, что отберут детей. И там была целая тайная операция – Лукашенко одобрил ее выезд в Белоруссию, их встречали зеленым коридором на границе, привезли с мигалками в город, дали жилье", – рассказал Стефанов.Это одна из историй со счастливым концом, но есть другие, а тенденция не меняется, заметил он.Таким образом, история с детьми из Нарвы, посетившими "Артек" в Крыму, действительно рискует обернутся серьезными проблемами как минимум для их родителей. Хотя и надежда на то, что в этот раз ограничатся только "профилактической беседой", в Эстонии все же остается, считает Стефанов."Поэтому, возможно, эстонцы только упомянули это пока в отчете и не будут обратную силу давать закону. Просто показали всем, предупредили. Это публично сделано специально, чтобы запугать следующих. И, возможно, просто проведут беседу на этот раз. Есть такой шанс… Но вообще может быть все, что угодно", – добавил Стефанов.Россия должна сказать свое словоПо мнению Стефанова, действия эстонских властей и КаПо, как и всей политической системы в Прибалтике, направлены на то, чтобы Россия не смогла спасти молодежь из пророссийски настроенных семей.Он подчеркнул, что "те, кто отдает своих детей в лагерь "Артек", – это 100% наши люди, а не случайные и не колеблющиеся", и за таких людей России непременно надо бороться с еще большим рвением.На конференции "Защита прав соотечественников в странах Балтии", прошедшей в марте в Калининграде, Стефанов выступил с докладом на тему того, как быть России, чтобы не потерять здесь своих подростков и молодежь, а также попросил помощи у МИД.Редакция РИА Новости Крым обратилась за официальным комментарием в Международный детский центр "Артек", чтобы выяснить, когда приезжал сюда ансамбль бального танца "Фламинго" из Нарвского культурного центра "Ругодив", известно ли, чем это обернулось для коллектива и как к этой ситуации относятся в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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новости крыма, мдц "артек", политика, общество, эстония
Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"

В Эстонии за отдых в "Артеке" заклеймили детей из Нарвы

17:07 14.04.2025 (обновлено: 17:35 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В отчет департамента полиции безопасности Эстонии (Kaitsepolitseiamet, KAPO, в подчинении Министерства внутренних дел) за поездку в Международный детский центр "Артек" в Крыму попал коллектив бального танца "Фламинго" Нарвского культурного центра "Ругодив". О том, что за это может грозить детям и их родителям на фоне ужесточения эстонского законодательства, какие тенденции преследования пророссийски настроенных людей в Прибалтике в целом и чем могла бы помочь Россия, РИА Новости Крым рассказал латвийский журналист, спецкор медиагруппы "Россия сегодня", корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов.

"Враги государства эстонского"

В отчете сообщается, что в "Артеке" дети встречались с людьми, которые находятся под санкциями некоторых зарубежных стран "из-за преступлений против мира". В их числе экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Дата встречи не называется.
Также отмечается, что гости из Эстонии пообщались с бойцами специальной военной операции и побывали на выступлении певца и политика Дениса Майданова, "во многих песнях которого присутствуют русские националистические темы".
Речь идет о ежегодном отчете КаПо, в который вносятся "враги государства эстонского", сказал Стефанов.

"Это серьезно, да. КаПо – это полиция безопасности Эстонии, спецслужба, которая "кошмарит" там всех, кто либо думает по-русски, либо пророссийски настроен. Точно такой же есть отчет службы госбезопасности Латвии, СГБ, такая же структура, грубо говоря, политическая полиция", – рассказал Стефанов.

По его словам, в конце прошлого года правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому родителей, подростков и даже молодых людей до 21 года, "которые едут в Россию, например, в лагерь или на какие-то спортивные состязания, могут наказывать в уголовном порядке вплоть до 5 лет тюрьмы".
"Вот они и взялись за все лагеря и международные мероприятия, связанные с Россией, с Белоруссией. Соответственно, "Артек" очень "опасен" для Эстонии, и поездка детей и подростков туда расценивается как угроза национальной безопасности", – отметил Стефанов.
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В Прибалтике может быть все, что угодно

По его словам, не только в Эстонии, а в Прибалтике вообще закон обратную силу вполне может иметь. Этим и объясняется тот факт, что детский коллектив из Нарвы за свою поездку в российский Крым попал в отчет КаПо уже за 2024 год, а не за 2025-й, как это могло быть.
"Начиная с 1991 года законам обратную силу давали. Еще когда сажали коммунистических лидеров прибалтийских, обвиняя в госизмене тех, кто сохранял Советский Союз, что вообще нелогично, и с тех пор все это действует", – заметил Стефанов.
За прошедшие более чем двадцать лет ситуация усугубилась. Схема во всей Прибалтике к таким "врагам" обычно очень простая, отмечает он.
"Если человек не послушался, то начинается все с экономических санкций, потом дальше. И человек или прогибается, или уезжает, чаще в Россию", – сказал Стефанов, отметив, что есть и немало тех, кто сидит в тюрьмах.
Сам Стефанов вердиктом политической полиции Латвии попал в список лиц, находящихся в международном розыске в связи с "нарушением санкций ЕС" из-за профессиональной деятельности.
Он напомнил, что руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, бывший главный редактор эстонского СМИ Sputnik Meedia Елена Черышева по той же причине была задержана спецслужбами балтийской республики три года назад.
"Ее и мужа кошмарили именно "капошники", возбуждали уголовное дело за нарушение санкций. У нас одинаковые статьи, просто я тогда был Москве, вернулся из очередной командировки в Латвию, и до меня они не смогли добраться, а до нее смогли, и фактически она вынуждена была покинуть страну", – сказал Стефанов.
Если же говорить о преследовании прибалтийскими властями конкретно детей, то и оно ужесточается, особенно в последние три года, подчеркнул он.
"Спортивные соревнования в Казани, например, где были наши прибалты. И на них потом набросились, спортсменов исключили из федерации. Там не подростки – молодежь, но все по одной схеме", – напомнил Стефанов.
Аналогичные гонения идут на тех, кто посещает Белоруссию, добавил он. Так, например, в 2022 году шестнадцатилетний воспитанник частной школы телевидения из Латвии с группой отправился в Витебск на международный фестиваль искусств "Славянский базар" и имел "неосторожность" записать короткое интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Так он не смог домой вернуться. Все националисты стали кричать: "Ужас, он взял интервью у диктатора!" Хорошо, что руководителем этой школы была бабушка ребенка, и она с ним осталась в Беларуси – попросила убежище. Но в Латвии осталась мама мальчика с двумя младшими детьми. И ее вызвали на допрос в СГБ, угрожали, что отберут детей. И там была целая тайная операция – Лукашенко одобрил ее выезд в Белоруссию, их встречали зеленым коридором на границе, привезли с мигалками в город, дали жилье", – рассказал Стефанов.
Это одна из историй со счастливым концом, но есть другие, а тенденция не меняется, заметил он.
Таким образом, история с детьми из Нарвы, посетившими "Артек" в Крыму, действительно рискует обернутся серьезными проблемами как минимум для их родителей. Хотя и надежда на то, что в этот раз ограничатся только "профилактической беседой", в Эстонии все же остается, считает Стефанов.
"Эстонцы все-таки смотрят еще на доказательства, хоть как-то стараются следовать букве закона. Латыши и литовцы уже и не пытаются. В Латвии просто хватают человека, говоря, что это дело государственной важности, и даже адвокату не показывают материалы, на основании которых людей сажают", – сказал он.
"Поэтому, возможно, эстонцы только упомянули это пока в отчете и не будут обратную силу давать закону. Просто показали всем, предупредили. Это публично сделано специально, чтобы запугать следующих. И, возможно, просто проведут беседу на этот раз. Есть такой шанс… Но вообще может быть все, что угодно", – добавил Стефанов.
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Россия должна сказать свое слово

По мнению Стефанова, действия эстонских властей и КаПо, как и всей политической системы в Прибалтике, направлены на то, чтобы Россия не смогла спасти молодежь из пророссийски настроенных семей.
"Последние два-три поколения после развала СССР – мы их теряем. Потому что они видят другую жизнь, им преподносится Европа как благо, а Россия как страшное государство. И единственная возможность их не потерять – это молодежные лагеря, спортивные состязания, учеба в России", – полагает Стефанов.
Он подчеркнул, что "те, кто отдает своих детей в лагерь "Артек", – это 100% наши люди, а не случайные и не колеблющиеся", и за таких людей России непременно надо бороться с еще большим рвением.
На конференции "Защита прав соотечественников в странах Балтии", прошедшей в марте в Калининграде, Стефанов выступил с докладом на тему того, как быть России, чтобы не потерять здесь своих подростков и молодежь, а также попросил помощи у МИД.
"На конференции был сотрудник МИД РФ, и я попросил посодействовать. Надеюсь, что МИД как-то это возьмет на карандаш. Должна Россия свое слово сказать, должна помочь юридически, через международные организации в том числе, и показать, что Эстония не имеет права наказывать детей или их родителей за то, что они едут в международный лагерь", – заключил Стефанов.
Редакция РИА Новости Крым обратилась за официальным комментарием в Международный детский центр "Артек", чтобы выяснить, когда приезжал сюда ансамбль бального танца "Фламинго" из Нарвского культурного центра "Ругодив", известно ли, чем это обернулось для коллектива и как к этой ситуации относятся в Крыму.
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