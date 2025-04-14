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Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов

Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов

Под Феодосией проводят аварийно-восстановительные работы на Субашском водоводе в районе села Бабенково, семь населенных пунктов остались без воды, сообщают в... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T14:19

2025-04-14T14:19

2025-04-14T14:19

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СИМФЕРПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Под Феодосией проводят аварийно-восстановительные работы на Субашском водоводе в районе села Бабенково, семь населенных пунктов остались без воды, сообщают в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма"."Улицы Новая, Молодежная, Речная, Степная, Боевая, Почтовая, 40 лет Победы, Виноградная, Симферопольское шоссе, переулки 1-ый, 2-й Боевой, Виноградный", – перечислили в "Воде Крыма".Специалисты планируют полностью восстановить водоснабжение 15 апреля к 20.00. На период проведения аварийно-восстановительных работ предприятием будет осуществляться подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе отключат отоплениеПросадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправятВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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