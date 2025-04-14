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Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов
Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов
Под Феодосией проводят аварийно-восстановительные работы на Субашском водоводе в районе села Бабенково, семь населенных пунктов остались без воды, сообщают в... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T14:19
2025-04-14T14:19
2025-04-14T14:19
вода крыма
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Под Феодосией проводят аварийно-восстановительные работы на Субашском водоводе в районе села Бабенково, семь населенных пунктов остались без воды, сообщают в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма"."Улицы Новая, Молодежная, Речная, Степная, Боевая, Почтовая, 40 лет Победы, Виноградная, Симферопольское шоссе, переулки 1-ый, 2-й Боевой, Виноградный", – перечислили в "Воде Крыма".Специалисты планируют полностью восстановить водоснабжение 15 апреля к 20.00. На период проведения аварийно-восстановительных работ предприятием будет осуществляться подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе отключат отоплениеПросадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправятВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
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РИА Новости Крым
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Под Феодосией без воды остались семь населенных пунктов
В Крыму из-за аварийно-восстановительных работ на сетях без воды остались семь сел
СИМФЕРПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Под Феодосией проводят аварийно-восстановительные работы на Субашском водоводе в районе села Бабенково, семь населенных пунктов остались без воды, сообщают в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма".
По данным предприятия, подача ресурса ограничена в селах Бабенково, Приветное, Абрикосовка, Жемчужина Крыма, Садовое, Ближнее и Боевое. В село Насыпное подача ограничена частично.
"Улицы Новая, Молодежная, Речная, Степная, Боевая, Почтовая, 40 лет Победы, Виноградная, Симферопольское шоссе, переулки 1-ый, 2-й Боевой, Виноградный", – перечислили в "Воде Крыма".
Специалисты планируют полностью восстановить водоснабжение 15 апреля к 20.00. На период проведения аварийно-восстановительных работ предприятием будет осуществляться подвоз воды.
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