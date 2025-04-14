https://crimea.ria.ru/20250414/prosadka-lyukov-na-dorogakh-simferopolya--kogda-vse-ispravyat-1145540824.html

Просадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправят

Просадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправят - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Просадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправят

Просадку люков колодцев водопроводных, канализационных и ливневых сетей на дорогах Симферополя устранят к 1 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T09:16

2025-04-14T09:16

2025-04-14T09:44

радио "спутник в крыму"

максим новик

вода крыма

крымавтодор

дорожное движение

транспорт

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Просадку люков колодцев водопроводных, канализационных и ливневых сетей на дорогах Симферополя устранят к 1 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик, комментируя работу по поручению главы республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил специалистам "Крымавтодора" и предприятия "Вода Крыма" до 1 мая завершить ямочный ремонт дорог и подъем люков на проезжей части.По словам специалиста, сегодня "Вода Крыма" эту работу синхронизировали с "Крымавтодором", чтобы все происходило максимально эффективно."А не так, что "Крымавтодор" пришел, закатал в асфальт, а потом мы вскрываем свои колодцы и заново асфальтируем. Это совершенно неэффективно. Поэтому руководителем республики и поставлена такая задача, к которой мы уже приступаем", – сказал Новик.Он подчеркнул, что речь идет о латочном ремонте, поэтому просевшие люки будут поднимать даже на тех дорогах, где ремонт полотна не планируют, хотя в идеале именно в таких случаях и меняются колодцы, отметил гендиректор "Воды Крыма".Комментируя ситуацию с просевшими колодцами на улице Ленина в Симферополе, Новик сказал, что эту проблему, согласно договору, должны решить до того, как объект будет передан на баланс ГУП "Вода Крыма"."Еще выполняется строительство новых сетей водоотведения в старом городе (один из районов Симферополя – ред.). Те работы, которые были завершены в прошлом году, на улице Ленина в частности, там действительно просели колодцы. Пока в эксплуатацию "Воды Крыма" эта сеть не передана. Но я знаю, что у заказчика и подрядчика есть обязательства восстанавливать эти колодцы", – сказал Новик.Он также подчеркнул, что "Вода Крыма" посодействует тому, чтобы обязать всех жителей указанного района Симферополя подключиться к новым сетям водоотведения."Несмотря на то, что объект еще не введен в эксплуатацию, идет активная стадия строительства, мы уже выезжаем к жителям и объясняем порядок технологического подключения к будущим сетям. В том числе сомневающимся, что вот так, как раньше, когда все стоки текли по городским улицам, уже не будет. Тогда не было альтернативы... Это экология в том числе. Затрачены огромные деньги. В сложнейших условиях работает подрядная организация, служба заказчика. Поэтому да, здесь, конечно, добровольно-принудительно мы будем подключать всех абсолютно", – предупредил Новик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуациюВ Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 годуДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим новик, вода крыма, крымавтодор, дорожное движение, транспорт, безопасность