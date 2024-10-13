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Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию

Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию

Характер дождей в Крыму изменился, а строительство новых ливневок осложняется несколькими причинами, одна из которых – дополнительное финансирование. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T15:46

2024-10-13T15:46

2024-10-13T15:46

симферополь

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крымская погода

администрация симферополя

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Строительство новых ливневок в Симферополе осложнено несколькими причинами Строительство новых ливневок в Симферополе осложнено несколькими причинами audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Характер дождей в Крыму изменился, а строительство новых ливневок осложняется несколькими причинами, одна из которых – дополнительное финансирование. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко, комментируя работы с сетями ливневой канализации в столице Крыма.Другие дождиПо словам начальника департамента капитального строительства, характер дождей в целом в Крыму очень сильно поменялся, из-за чего ситуация усугубилась.По его мнению, именно это, а также изношенность многих сетей, становится причиной того, что ливневые решетки быстро забиваются мусором во время сильных осадков. При этом Давиденко согласился с тем, что жалобы на несвоевременность уборки территорий иногда небезосновательны.Проблемные участки известны, сроки – нетПроблемных участков в столице Крыма немало, и один из них – в районе железнодорожного вокзала Симферополя. Есть и еще более сложные: где сети ливневой канализации вообще нет.Например, на улице Севастопольской, одной из центральных в столице, на участке от парка Шевченко до филиала банка.При этом сказать, когда ситуация изменится, пока нельзя, сказал глава профильного департамента."Сроки очень тяжело назвать. В целом у нас уже более 17 локальных мест заявлено, где мы знаем, что подтапливаются территории", – сказал он.В чем загвоздкаДля решения проблемы подтоплений администрацией города проводится работа, которая распределена на три блока, отметил Давиденко.Первый касается плановых проверок и очистки ливневок. Второй подразумевает точечные работы по проведению открытых лотков для водоотведения в ближайшие существующие точки сетей или водоемы и речки.И, наконец, третий – это работа в рамках программных мероприятий, когда муниципалитеты получают финансирование на ремонт и обустройство новых сетей. И в последнем случае, по словам Давиденко, есть нюансы, из-за которых работы производятся не так быстро, как хотелось бы. В особенности там, где речь идет о полноценном строительстве ливневой канализации.И подчеркнул, что такие работы ресурсоснабжающие организации не могут выполнить сами – это сфера администрации, которая ищет дополнительное финансирование.Некоторые участки требуют отдельных ремонтных работ, что не так затратно, поэтому их делают в первую очередь. Но даже в таких случаях начало работ может задерживаться из-за сложности объекта, отметил Давиденко.Где до конца года заработает ливневая сетьТакая ситуация, например, в поселке Грэсовский. По словам начальника департамента капитального строительства, это участок очень непростой."Он осложнен тем, что от Марсового переулка, где есть решетка, которая не справляется с потоком, раньше шла старая сеть, которая входила в Салгир. Она уже долгие годы не функционировала, это связано со многими причинами, в том числе с застройкой микрорайона. И там проходят все существующие подземные линии: электроснабжения, водоснабжения, тепловые. Поэтому подготовка долго шла", – рассказал Давиденко.Специалистам пришлось поднимать материалы ресурсоснабжающих организаций, чтобы узнать расположение всех сетей. А потом на месте проводить исследовательские работы, чтобы убедиться в правильности данных и ничего не повредить.Какой будет трассировка обновленной сети, станет ясно в ближайшие полторы-две недели, заверил Давиденко.Несмотря на все сложности, администрация намерена до конца этого года завершить эти работы, подытожил Давиденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – властиКак в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейНовые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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