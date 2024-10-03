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Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T21:48

2024-10-03T21:48

2024-10-03T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью специальных установок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, подчеркнув, что в столице полностью готовы встретить холода.По словам Ковалева, на сегодняшний день Симферопольский филиал "Крымавтодора" полностью подготовлен к зимнему содержанию дорог.В обновленном автопарке предприятия – автогрейдеры и погрузчики, а также комбинированные дорожные машины, которые и моют, и подметают, и применяют противогололедные реагенты – как сухие, так и жидкие, добавил он. Только в Симферополе таких машин "с полным комплексом услуг" – четырнадцать."Комбинированные дорожные машины у нас оборудованы не только бункером для россыпи сыпучих реагентов, но и для применения противогололедных жидких материалов. Это концентрация воды с солью в процентном соотношении 25%. Очень эффективно для зимнего содержания. До 7 градусов мороза мы работаем с жидкими реагентами, а как только ниже – применяем уже сыпучие", – рассказал Ковалев.По его словам, в Симферополе есть две специальные установки по приготовлению жидких реагентов. И такая работа ведется каждым филиалом в Крыму.Он отметил, что у предприятия есть своя служба, которая собирает полную информацию о погоде. Причем за изменением температур следят не только по сообщениям гидрометцентра – данные получают в том числе с собственных метеостанций.Одна такая станция есть на Ангарском перевале – одном из особенно проблемных участков как для дорожников, так и для сотрудников ГАИ, с которыми работают в тесной связке, отметил Ковалев.Как только сотрудники предприятия понимают, что столбик термометра приближается к нулю – начинаются активные работы на дорогах."В первую очередь обрабатываем дороги регионального значения, 1-й категории. Круглосуточно наши ребята находятся на дежурстве. У нас есть наиболее опасные места – особо заносимые участки и участки концентрации ДТП: спуски, подъемы, повороты. Мы все понимаем, какие это дороги и какие превентивные меры нужно принять", – заключил специалист.В июле в министерстве ЖКХ РК заявили о готовности к зиме половины многоквартирных домов в Крыму. Как Севастополь готовится к отопительному сезону >>Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымавтодор, гололед, дороги крыма, крым