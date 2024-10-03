Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241003/kak-v-krymu-gotovyatsya-pri-pervykh-morozakh-borotsya-s-gololeditsey-1140830756.html
Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T21:48
2024-10-03T21:48
новости крыма
крымавтодор
гололед
дороги крыма
крым
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134249269_0:213:960:753_1920x0_80_0_0_bcfa184e823bdead0f411c5673a254e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью специальных установок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, подчеркнув, что в столице полностью готовы встретить холода.По словам Ковалева, на сегодняшний день Симферопольский филиал "Крымавтодора" полностью подготовлен к зимнему содержанию дорог.В обновленном автопарке предприятия – автогрейдеры и погрузчики, а также комбинированные дорожные машины, которые и моют, и подметают, и применяют противогололедные реагенты – как сухие, так и жидкие, добавил он. Только в Симферополе таких машин "с полным комплексом услуг" – четырнадцать."Комбинированные дорожные машины у нас оборудованы не только бункером для россыпи сыпучих реагентов, но и для применения противогололедных жидких материалов. Это концентрация воды с солью в процентном соотношении 25%. Очень эффективно для зимнего содержания. До 7 градусов мороза мы работаем с жидкими реагентами, а как только ниже – применяем уже сыпучие", – рассказал Ковалев.По его словам, в Симферополе есть две специальные установки по приготовлению жидких реагентов. И такая работа ведется каждым филиалом в Крыму.Он отметил, что у предприятия есть своя служба, которая собирает полную информацию о погоде. Причем за изменением температур следят не только по сообщениям гидрометцентра – данные получают в том числе с собственных метеостанций.Одна такая станция есть на Ангарском перевале – одном из особенно проблемных участков как для дорожников, так и для сотрудников ГАИ, с которыми работают в тесной связке, отметил Ковалев.Как только сотрудники предприятия понимают, что столбик термометра приближается к нулю – начинаются активные работы на дорогах."В первую очередь обрабатываем дороги регионального значения, 1-й категории. Круглосуточно наши ребята находятся на дежурстве. У нас есть наиболее опасные места – особо заносимые участки и участки концентрации ДТП: спуски, подъемы, повороты. Мы все понимаем, какие это дороги и какие превентивные меры нужно принять", – заключил специалист.В июле в министерстве ЖКХ РК заявили о готовности к зиме половины многоквартирных домов в Крыму. Как Севастополь готовится к отопительному сезону &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134249269_0:126:960:846_1920x0_80_0_0_def71c8e88ff7cdb92b43ff45c2900cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крымавтодор, гололед, дороги крыма, крым
Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

В Крыму для борьбы с гололедицей сами готовят солевые рассолы для дорог – Крымавтодор

21:48 03.10.2024
 
© Telegram Николай ЛукашенкоСпецтехника
Спецтехника
© Telegram Николай Лукашенко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью специальных установок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, подчеркнув, что в столице полностью готовы встретить холода.
По словам Ковалева, на сегодняшний день Симферопольский филиал "Крымавтодора" полностью подготовлен к зимнему содержанию дорог.

"100% у нас имеется противогололедных материалов – технической соли и реагентов. Мы в дежурном режиме, готовы ко всему, техникой укомплектованы в полном объеме", – сказал Ковалев.

В обновленном автопарке предприятия – автогрейдеры и погрузчики, а также комбинированные дорожные машины, которые и моют, и подметают, и применяют противогололедные реагенты – как сухие, так и жидкие, добавил он. Только в Симферополе таких машин "с полным комплексом услуг" – четырнадцать.
"Комбинированные дорожные машины у нас оборудованы не только бункером для россыпи сыпучих реагентов, но и для применения противогололедных жидких материалов. Это концентрация воды с солью в процентном соотношении 25%. Очень эффективно для зимнего содержания. До 7 градусов мороза мы работаем с жидкими реагентами, а как только ниже – применяем уже сыпучие", – рассказал Ковалев.
По его словам, в Симферополе есть две специальные установки по приготовлению жидких реагентов. И такая работа ведется каждым филиалом в Крыму.
"Крымавтодор организация большая, и в каждом районе и муниципалитете есть свой филиал, который обслуживает сеть дорог и ведет такую же работу, как и в Симферополе. Техническая соль и реагенты закуплены и завозятся во все филиалы на территории республики", – подчеркнул Ковалев.
Он отметил, что у предприятия есть своя служба, которая собирает полную информацию о погоде. Причем за изменением температур следят не только по сообщениям гидрометцентра – данные получают в том числе с собственных метеостанций.
Одна такая станция есть на Ангарском перевале – одном из особенно проблемных участков как для дорожников, так и для сотрудников ГАИ, с которыми работают в тесной связке, отметил Ковалев.
"Алуштинская трасса, перевал и балка там – это тоже в нашем ведении. Мы можем ехать в одном месте, и будет сухо. А через километр будет идти снегопад, понижение температур. Особенно в пониженных участках. И таких у нас хватает", – рассказал он.
Как только сотрудники предприятия понимают, что столбик термометра приближается к нулю – начинаются активные работы на дорогах.
"В первую очередь обрабатываем дороги регионального значения, 1-й категории. Круглосуточно наши ребята находятся на дежурстве. У нас есть наиболее опасные места – особо заносимые участки и участки концентрации ДТП: спуски, подъемы, повороты. Мы все понимаем, какие это дороги и какие превентивные меры нужно принять", – заключил специалист.
В июле в министерстве ЖКХ РК заявили о готовности к зиме половины многоквартирных домов в Крыму.
Как Севастополь готовится к отопительному сезону >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым
Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму
В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымавтодорГололедДороги КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
21:36Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян
21:06На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
20:50Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина
20:41Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН
20:11В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
20:05Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим
19:46В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
19:33Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
19:21Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
19:12Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
18:56Что взорвалось возле Курской АЭС
18:45Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать
18:36В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым
18:21Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
18:17Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ
18:01В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
17:54Что происходит на Курской АЭС - заявление станции
17:47Путин обозначил задачи образования в России
17:32"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
Лента новостейМолния