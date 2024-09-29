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Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму

Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму

Крымчане, у которых есть сомнения относительно правдивости документов, подтверждающих готовность их многоквартирных домов к холодам, могут обратиться за помощью РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T19:31

2024-09-29T19:31

2024-09-29T19:31

анатолий петров

радио "спутник в крыму"

ано "жкх контроль республики крым"

новости крыма

жкх крыма и севастополя

госжилинспекция

крым

юрий платицын

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, у которых есть сомнения относительно правдивости документов, подтверждающих готовность их многоквартирных домов к холодам, могут обратиться за помощью в "ЖКХ-контроль Республики Крым", где помогут организовать проверку соответствия отчетов реальному положению дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор организации Анатолий Петров.По его словам, паспорт готовности многоквартирного дома к зиме – важный документ, которым гарантируется комфорт и безопасность жильцов в период холодов. При этом, как установил в ходе собственных проверок "ЖКХ-контроль Республики Крым", на данный момент положенные проверки сетей, в частности систем отопления, проведены не везде.Петров призвал граждан, у которых есть сомнения относительно правдивости документов о готовности их домов к холодам, сообщать об этом в организацию.В ответ на обращение инспекция проверит соответствие отчетов управляющих компаний реальному положению дел в доме, после чего, в случае выявления нарушений, выдаст предписание устранить их в кратчайшие сроки, отметил эксперт."Пока еще время есть все исправить, у нас где-то месяц до запуска отопительной системы", – сказал Петров.По мнению председателя общественного совета при Министерстве топлива и энергетики Крыма Юрия Платицына, динамика улучшения в делах подготовки домов к зиме хорошо видна, но недоработки еще есть, и участвовать в их устранении должны все."Жильцы знают свои кризисные вопросы, представители организаций обеспечивают ремонт и подготовку, а представители администрации должны производить контроль. Важно точечно решать возникшие проблемы и держать сети в хорошем состоянии, а непосредственно к сезону проводить дополнительные мероприятия", – сказал Платицын.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра ЖКХ КрымаГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетМожно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий петров, ано "жкх контроль республики крым", новости крыма, жкх крыма и севастополя, госжилинспекция, крым, юрий платицын