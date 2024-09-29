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Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму
Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму
Крымчане, у которых есть сомнения относительно правдивости документов, подтверждающих готовность их многоквартирных домов к холодам, могут обратиться за помощью РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T19:31
2024-09-29T19:31
анатолий петров
радио "спутник в крыму"
ано "жкх контроль республики крым"
новости крыма
жкх крыма и севастополя
госжилинспекция
крым
юрий платицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, у которых есть сомнения относительно правдивости документов, подтверждающих готовность их многоквартирных домов к холодам, могут обратиться за помощью в "ЖКХ-контроль Республики Крым", где помогут организовать проверку соответствия отчетов реальному положению дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор организации Анатолий Петров.По его словам, паспорт готовности многоквартирного дома к зиме – важный документ, которым гарантируется комфорт и безопасность жильцов в период холодов. При этом, как установил в ходе собственных проверок "ЖКХ-контроль Республики Крым", на данный момент положенные проверки сетей, в частности систем отопления, проведены не везде.Петров призвал граждан, у которых есть сомнения относительно правдивости документов о готовности их домов к холодам, сообщать об этом в организацию.В ответ на обращение инспекция проверит соответствие отчетов управляющих компаний реальному положению дел в доме, после чего, в случае выявления нарушений, выдаст предписание устранить их в кратчайшие сроки, отметил эксперт."Пока еще время есть все исправить, у нас где-то месяц до запуска отопительной системы", – сказал Петров.По мнению председателя общественного совета при Министерстве топлива и энергетики Крыма Юрия Платицына, динамика улучшения в делах подготовки домов к зиме хорошо видна, но недоработки еще есть, и участвовать в их устранении должны все."Жильцы знают свои кризисные вопросы, представители организаций обеспечивают ремонт и подготовку, а представители администрации должны производить контроль. Важно точечно решать возникшие проблемы и держать сети в хорошем состоянии, а непосредственно к сезону проводить дополнительные мероприятия", – сказал Платицын.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра ЖКХ КрымаГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетМожно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в Крыму
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анатолий петров, ано "жкх контроль республики крым", новости крыма, жкх крыма и севастополя, госжилинспекция, крым, юрий платицын
Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму

Документы о готовности МКД к зиме в Крыму проверяет Госжилинспекция

19:31 29.09.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, у которых есть сомнения относительно правдивости документов, подтверждающих готовность их многоквартирных домов к холодам, могут обратиться за помощью в "ЖКХ-контроль Республики Крым", где помогут организовать проверку соответствия отчетов реальному положению дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор организации Анатолий Петров.
По его словам, паспорт готовности многоквартирного дома к зиме – важный документ, которым гарантируется комфорт и безопасность жильцов в период холодов. При этом, как установил в ходе собственных проверок "ЖКХ-контроль Республики Крым", на данный момент положенные проверки сетей, в частности систем отопления, проведены не везде.
Петров призвал граждан, у которых есть сомнения относительно правдивости документов о готовности их домов к холодам, сообщать об этом в организацию.
"Мы поможем правильно составить обращение в Государственную жилищную инспекцию. Это единственный государственный орган, который может принять меры", – отметил Петров.
В ответ на обращение инспекция проверит соответствие отчетов управляющих компаний реальному положению дел в доме, после чего, в случае выявления нарушений, выдаст предписание устранить их в кратчайшие сроки, отметил эксперт.
"Пока еще время есть все исправить, у нас где-то месяц до запуска отопительной системы", – сказал Петров.
По мнению председателя общественного совета при Министерстве топлива и энергетики Крыма Юрия Платицына, динамика улучшения в делах подготовки домов к зиме хорошо видна, но недоработки еще есть, и участвовать в их устранении должны все.
"Жильцы знают свои кризисные вопросы, представители организаций обеспечивают ремонт и подготовку, а представители администрации должны производить контроль. Важно точечно решать возникшие проблемы и держать сети в хорошем состоянии, а непосредственно к сезону проводить дополнительные мероприятия", – сказал Платицын.
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Радио "Спутник в Крыму"Анатолий ПетровАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"Новости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяГосжилинспекцияКрымЮрий Платицын
 
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