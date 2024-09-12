https://crimea.ria.ru/20240912/mozhno-li-otkazatsya-ot-uplaty-vznosov-za-kapremont-v-krymu-1140313981.html

Можно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в Крыму

Можно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Можно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в Крыму

В этом году в Крыму будет отремонтировано 882 многоквартирных дома, в рамках капитального ремонта будет выполнено 1390 работ, при этом, отказаться от уплаты... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T21:33

2024-09-12T21:33

2024-09-12T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму будет отремонтировано 882 многоквартирных дома, в рамках капитального ремонта будет выполнено 1390 работ, при этом, отказаться от уплаты взносов, согласно жилищному кодексу, нельзя. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления жилищного хозяйства Татьяна Горелова.По ее словам, в первую очередь выполняются те работы, которые обеспечивают стабильное функционирование здания – как правило, чаще ремонтируют кровли и лифты, зачастую собственники не могут самостоятельно накопить на дорогостоящий ремонт, такие работы выполняются Фондом капитального ремонта."Небольшой многоквартирный дом за десять лет в среднем собирает порядка 400 тысяч, качественный ремонт крыши на этом, условно, восьмиквартирном двухэтажном доме стоит порядка трех миллионов, соответственно накопить люди не могут. Есть жилищный кодекс, который устанавливает обязанность уплаты взносов на капитальный ремонт, ее не отменить, это федеральная норма", - уточнила Горелова.Даже если собственники самостоятельно решили провести локальный косметический ремонт за свой счет, это не освобождает их от уплаты взносов на капитальный, добавила Горелова.По ее словам, жильцы многоквартирного дома обязаны содержать здание. Небольшие ремонтные работы должны согласовываться с управляющей компанией, которая и выполнит их в рамках договора. Текущий ремонт и текущее содержание обеспечивают качественное функционирование крыши и стабильное функционирование инженерных систем, что позволяет поддерживать здание в удовлетворительном состоянии до момента капитального ремонта.В этом году процент собираемости взносов в Крыму вырос более чем до 80%, отметил первый заместитель генерального директора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.По его словам, собираемость взносов играет решающую роль перед проведением ремонта. Дома ставят в очередь на капремонт, при этом оценивается несколько факторов - год постройки, состояние конструктивных элементов здания, а также данные о ранее проводимых ремонтах."Те дома, которые имеют большой процент собираемости, зачастую выполняют ремонт в сроки и выполняются в рамках краткосрочного плана. Те дома, которые имеют наименьший процесс износа, еще и не платят, может возникать ситуация, что по этим причинам их могут поставить в очередь на более поздние сроки", - отметил Амирасланов.Кроме того, граждане имеют возможность переноса сроков проведения ремонта с более поздних на более ранние, но при этом важно, чтобы было 90% собираемости, подчеркнул он.Самыми "добросовестными плательщиками" взносов являются жители северных районов Крыма, в отличие от южных, добавил Амирасланов. По его словам, наименьший показатель собираемости взносов фиксируется в Ялте – несколько лет назад он составлял чуть больше 30%, однако в этом году показатель вырос до 58%.На капитальный ремонт многоквартирного дома часть средств собирают сами жильцы, большая часть субсидируется из республиканского и государственного бюджета, отметила Горелова.По ее словам, в этом году в Симферополе будет установлено и заменено больше пятисот лифтов.Также, по словам Амирасланова, в программу капитального ремонта войдут и объекты культурного наследия."По итогам этого года разработан ряд технической проектно-сметной документации на ремонт шесть домов в Евпатории и два дома в Симферополе", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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