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В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ
В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ - РИА Новости Крым, 12.09.2024
В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ
В Севастополе участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство, смогут достраивать многоквартирные дома из списка проблемных,... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T12:11
2024-09-12T12:21
севастополь
михаил развожаев
сэз
свободная экономическая зона (сэз)
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство, смогут достраивать многоквартирные дома из списка проблемных, чтобы восстановить права обманутых дольщиков. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.Проект постановления о дополнительных обязательствах участников СЭЗ на территории Севастополя представил директор департамента экономического развития города Денис Профатилов.Он отметил, что необходимость принятия документа обусловлена изменениями в федеральном законе о свободной экономической зоне, которым предусмотрена возможность реализовывать инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства.При этом застройщиков обяжут безвозмездно передавать в собственность Севастополя не менее 7% квартир в многоквартирных домах, которые они построили в рамках инвестпроектов.Инвесторы могут выбрать и другой вариант реализации проектов в сфере жилищного строительства – взять на себя обязательства по достройке многоквартирных домов, внесенных в список проблемных.По словам Профатилова, это создаст дополнительный механизм восстановления прав обманутых дольщиков в городе. При этом застройщик, взявший на себя обязательства по долгострою, сможет передавать городу меньшую площадь жилых помещений.Тем не менее, как минимум одну квартиру застройщик все же должен будет отдать в собственность города, даже если он понес больше затрат на достройку проблемного дома и эта сумма превышает 7%, добавил чиновник.По его словам, проект постановления был согласован всеми заинтересованными сторонами. Документ утвердили сразу после доклада.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что новый механизм позволит завершать недострои, предоставляя участнику СЭЗ так называемый компенсационный участок, который при реализации позволит инвестору получить средства для достройки проблемного дома.Ранее сообщалось, что в Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы
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севастополь, михаил развожаев, сэз, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, жилье, новости крыма, инвестиции
В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ

Долгострои в Севастополе предложили завершать участникам свободной экономической зоны

12:11 12.09.2024 (обновлено: 12:21 12.09.2024)
 
© РИА Новости КрымНедострой
Недострой - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство, смогут достраивать многоквартирные дома из списка проблемных, чтобы восстановить права обманутых дольщиков. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.
Проект постановления о дополнительных обязательствах участников СЭЗ на территории Севастополя представил директор департамента экономического развития города Денис Профатилов.
Он отметил, что необходимость принятия документа обусловлена изменениями в федеральном законе о свободной экономической зоне, которым предусмотрена возможность реализовывать инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства.
При этом застройщиков обяжут безвозмездно передавать в собственность Севастополя не менее 7% квартир в многоквартирных домах, которые они построили в рамках инвестпроектов.
"При условии, что суммарная площадь указанных жилых помещений и квартир составляет на менее 7% от площади жилых помещений, построенных в многоэтажках", – уточнил Профатилов.
Инвесторы могут выбрать и другой вариант реализации проектов в сфере жилищного строительства – взять на себя обязательства по достройке многоквартирных домов, внесенных в список проблемных.
По словам Профатилова, это создаст дополнительный механизм восстановления прав обманутых дольщиков в городе. При этом застройщик, взявший на себя обязательства по долгострою, сможет передавать городу меньшую площадь жилых помещений.
"То есть из стоимости 7%, которые застройщик обязан передать в собственность города, вычитается документально подтвержденная сумма затрат застройщика на достройку проблемного объекта", – пояснил Профатилов.
Тем не менее, как минимум одну квартиру застройщик все же должен будет отдать в собственность города, даже если он понес больше затрат на достройку проблемного дома и эта сумма превышает 7%, добавил чиновник.
По его словам, проект постановления был согласован всеми заинтересованными сторонами. Документ утвердили сразу после доклада.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что новый механизм позволит завершать недострои, предоставляя участнику СЭЗ так называемый компенсационный участок, который при реализации позволит инвестору получить средства для достройки проблемного дома.
"Теперь будем также активно пытаться достраивать проблемные дома, которые у нас в комиссии совместно с прокуратурой значатся", – подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры.
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СевастопольМихаил РазвожаевСЭЗСвободная экономическая зона (СЭЗ)Свободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеЖильеНовости КрымаИнвестиции
 
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