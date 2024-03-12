https://crimea.ria.ru/20240312/kak-v-krymu-vosstanavlivayut-teatralnyy-dolgostroy-1135588382.html

Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой

Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой

В центре Симферополя возобновили строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, на... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T15:25

2024-03-12T15:25

2024-03-12T15:25

симферополь

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юрий гоцанюк

строительство

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополя возобновили строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, на объекте ведутся демонтажные и подготовительные работы. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам посещения стройплощадки.По словам Гоцанюка, властям республики представили разные варианты оформления фасада здания будущего центра. Кроме того, будет благоустроена территория возле здания.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, а уже в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. "Недобросовестный подрядчик" покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку.Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.В июле 2021 года тогда еще министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила о необходимости корректировать проектно-сметную документацию и завершать строительство. Власти республики пообещали найти нового подрядчика до конца года, а украденные деньги вернуть в бюджет. В отношении руководства ООО "Меандр" было возбуждено уголовное дело.Однако уже в ноябре под следствие попала сама Новосельская. Ей было предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 млн рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.В сентябре госзаказчик заключил контракт с подрядной организацией ООО "Теплостройсервис" на завершение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта составляет 928,2 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры

https://crimea.ria.ru/20231103/vpervye-za-36-let-v-krymskom-tyuze-sdelali-remont-za-17-millionov-rubley-1132546868.html

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симферополь, театр, крым, новости крыма, культура, юрий гоцанюк, строительство, реализация фцп в крыму и севастополе