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В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам
В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам
На решение проблемных вопросов в муниципалитетах Крыма выделят около 4 млрд рублей из средств, полученных от продажи национализированного имущества граждан... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T13:43
2024-12-12T13:43
сергей аксенов
национализация в крыму
жкх крыма и севастополя
благоустройство
финансирование
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. На решение проблемных вопросов в муниципалитетах Крыма выделят около 4 млрд рублей из средств, полученных от продажи национализированного имущества граждан Украины. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами. На данный момент решено в частности построить 21 спортивный зал в учебных заведениях, где спортзалы отсутствуют. До 9 увеличено количество объектов спортивной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, которые построят и отремонтируют. Также отремонтируют 85 домов культуры и клубов и оснастят аппаратурой помещения, где проводятся занятия кружков и студий. Кроме того, часть средств пойдет на ремонт придомовых территорий, которые годами стояли в плане, но денег на это не было.Помимо этого, планируется приобретение коммунальной техники, в том числе для предприятия "Вода Крыма". Ранее глава Крыма сообщал, что принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества.Также глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.В этом году Крым получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщал Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, национализация в крыму, жкх крыма и севастополя, благоустройство, финансирование, новости крыма, крым
В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам

В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят на решение проблем муниципалитетов

13:43 12.12.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. На решение проблемных вопросов в муниципалитетах Крыма выделят около 4 млрд рублей из средств, полученных от продажи национализированного имущества граждан Украины. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Будет выделено около 4 млрд рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами. На данный момент решено в частности построить 21 спортивный зал в учебных заведениях, где спортзалы отсутствуют.
До 9 увеличено количество объектов спортивной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, которые построят и отремонтируют.
Также отремонтируют 85 домов культуры и клубов и оснастят аппаратурой помещения, где проводятся занятия кружков и студий.
Кроме того, часть средств пойдет на ремонт придомовых территорий, которые годами стояли в плане, но денег на это не было.
Помимо этого, планируется приобретение коммунальной техники, в том числе для предприятия "Вода Крыма".
"Обращаю внимание на необходимость строгого контроля и полной отчетности использования внебюджетных средств при выполнении работ и сдаче объекта. Затраты должны быть минимизированы, важно деньги расходовать рационально", - подчеркнул Сергей Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщал, что принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества.
Также глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.
В этом году Крым получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщал Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.
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