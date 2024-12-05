В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы
В Крыму часть средств от национализации выделили на монтаж 16 трансформаторных подстанций
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Принято решение из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, дополнительно выделить предприятию "Крымэнерго" 50 млн рублей на установку еще 16 трансформаторных подстанций", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года. Конкретные точки замены ТП будут определены исходя из количества обращений и состояния сетей. Глава республики уточнил, что наибольшее число жалоб поступает из СНТ Симферопольского района, также из Белогорского, Сакского и Черноморского районов.
Руководитель региона добавил, что в этом году специалисты "Крымэнерго" уже выполнили более 20 тысяч технологических присоединений, включая поступающие новые заявки. Это рекордный показатель по сравнению со всеми прошлыми периодами. По расчетам, в течение первого полугодия 2025 года все долги по техприсоединениям будут закрыты.
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.
Ранее Аксенов сообщил, что порядка двух миллиардов рублей, полученных от национализации в Крыму, направят на благоустройство дворов и ремонт домов культуры. Кроме того, часть денег направят на строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов, установку детских игровых и спортивных площадок в сельской местности.
Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщал Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.
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