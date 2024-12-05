https://crimea.ria.ru/20241205/v-krymu-chast-deneg-ot-natsionalizatsii-potratyat-na-novye-transformatory-1142403715.html

В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы

В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы

Власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T13:36

2024-12-05T13:36

2024-12-05T13:36

национализация в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам Аксенова, новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года. Конкретные точки замены ТП будут определены исходя из количества обращений и состояния сетей. Глава республики уточнил, что наибольшее число жалоб поступает из СНТ Симферопольского района, также из Белогорского, Сакского и Черноморского районов.Руководитель региона добавил, что в этом году специалисты "Крымэнерго" уже выполнили более 20 тысяч технологических присоединений, включая поступающие новые заявки. Это рекордный показатель по сравнению со всеми прошлыми периодами. По расчетам, в течение первого полугодия 2025 года все долги по техприсоединениям будут закрыты.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.Ранее Аксенов сообщил, что порядка двух миллиардов рублей, полученных от национализации в Крыму, направят на благоустройство дворов и ремонт домов культуры. Кроме того, часть денег направят на строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов, установку детских игровых и спортивных площадок в сельской местности.Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщал Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятийКрым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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