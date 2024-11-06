В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за средства от национализации - Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
В ряде сельских районов установят физкультурно-оздоровительные комплексы - сейчас конкретные муниципалитеты еще определяют. Приоритетность поручено определить министерству спорта совместно с местными администрациями.
Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее в среду Аксенов. Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано 1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых.
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