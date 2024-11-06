https://crimea.ria.ru/20241106/v-krymu-postroyat-sportivnye-obekty-za-sredstva-ot-natsionalizatsii-1141648250.html

В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T12:34

2024-11-06T12:34

2024-11-06T12:34

спорт

сергей аксенов

крым

новости крыма

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района. В ряде сельских районов установят физкультурно-оздоровительные комплексы - сейчас конкретные муниципалитеты еще определяют. Приоритетность поручено определить министерству спорта совместно с местными администрациями.Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее в среду Аксенов. Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано 1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньгиСтроительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работаГде в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, сергей аксенов, крым, новости крыма, национализация в крыму