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В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T12:34
2024-11-06T12:34
спорт
сергей аксенов
крым
новости крыма
национализация в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района. В ряде сельских районов установят физкультурно-оздоровительные комплексы - сейчас конкретные муниципалитеты еще определяют. Приоритетность поручено определить министерству спорта совместно с местными администрациями.Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее в среду Аксенов. Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано 1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньгиСтроительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работаГде в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
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спорт, сергей аксенов, крым, новости крыма, национализация в крыму
В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за средства от национализации - Аксенов

12:34 06.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта Вызов Первых. - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
В ряде сельских районов установят физкультурно-оздоровительные комплексы - сейчас конкретные муниципалитеты еще определяют. Приоритетность поручено определить министерству спорта совместно с местными администрациями.
Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее в среду Аксенов. Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано 1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги
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СпортСергей АксеновКрымНовости КрымаНационализация в Крыму
 
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