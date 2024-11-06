https://crimea.ria.ru/20241106/krymchanam-rassylayut-feykovye-soobscheniya-s-prosbami-o-pomoschi-sledkomu-1141643419.html

Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому

Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому

В Джанкойском районе мошенники рассылают сообщения гражданам, в которых просят помочь сотрудникам СК в проведении служебной проверки. Об этом предупредила глава РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T11:41

2024-11-06T11:41

2024-11-06T11:43

инна федоренко

джанкойский район

новости крыма

происшествия

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе мошенники рассылают сообщения гражданам, в которых просят помочь сотрудникам СК в проведении служебной проверки. Об этом предупредила глава администрации района Инна Федоренко.Глава администрации напомнила, что следствие не ведут по телефону. Сотрудники следственного комитета могут призвать гражданина к содействию только с помощью официальной повестки, отправленной по почте."Письмо вам должны вручить лично в руки. В таком письме будет указан статус адресата: свидетель, эксперт, подозреваемый или потерпевший. Там же должны быть прописаны основания для вызова, время и место проведения проверки или следственного действия", – объяснила глава администрации.Гражданин может потребовать у следователя предъявить служебное удостоверение, но его следует проверять только при личной встрече. Фотография документа, отправленная через мессенджер, – почерк мошенников.Ранее в Севастополе кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады, якобы от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках, на сотрудников учреждений осуществляются попытки психологического воздействия с целью вовлечь их в преступную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублейКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону

джанкойский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна федоренко, джанкойский район, новости крыма, происшествия, мошенничество