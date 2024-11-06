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Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому
Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому
В Джанкойском районе мошенники рассылают сообщения гражданам, в которых просят помочь сотрудникам СК в проведении служебной проверки. Об этом предупредила глава РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T11:41
2024-11-06T11:41
2024-11-06T11:43
инна федоренко
джанкойский район
новости крыма
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе мошенники рассылают сообщения гражданам, в которых просят помочь сотрудникам СК в проведении служебной проверки. Об этом предупредила глава администрации района Инна Федоренко.Глава администрации напомнила, что следствие не ведут по телефону. Сотрудники следственного комитета могут призвать гражданина к содействию только с помощью официальной повестки, отправленной по почте."Письмо вам должны вручить лично в руки. В таком письме будет указан статус адресата: свидетель, эксперт, подозреваемый или потерпевший. Там же должны быть прописаны основания для вызова, время и место проведения проверки или следственного действия", – объяснила глава администрации.Гражданин может потребовать у следователя предъявить служебное удостоверение, но его следует проверять только при личной встрече. Фотография документа, отправленная через мессенджер, – почерк мошенников.Ранее в Севастополе кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады, якобы от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках, на сотрудников учреждений осуществляются попытки психологического воздействия с целью вовлечь их в преступную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублейКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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инна федоренко, джанкойский район, новости крыма, происшествия, мошенничество
Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому
Фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому рассылают крымчанам
11:41 06.11.2024 (обновлено: 11:43 06.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе мошенники рассылают сообщения гражданам, в которых просят помочь сотрудникам СК в проведении служебной проверки. Об этом предупредила глава администрации района Инна Федоренко.
"Будьте внимательны! Пусть Вас не пугает то, что им известна информация о вашей дате рождения, наличии карт в банках и т.д. Не сообщайте никаких данных о себе, родственниках и коллегах", – написала она в Telegram-канале.
Глава администрации напомнила, что следствие не ведут по телефону. Сотрудники следственного комитета могут призвать гражданина к содействию только с помощью официальной повестки, отправленной по почте.
"Письмо вам должны вручить лично в руки. В таком письме будет указан статус адресата: свидетель, эксперт, подозреваемый или потерпевший. Там же должны быть прописаны основания для вызова, время и место проведения проверки или следственного действия", – объяснила глава администрации.
Гражданин может потребовать у следователя предъявить служебное удостоверение, но его следует проверять только при личной встрече. Фотография документа, отправленная через мессенджер, – почерк мошенников.
"Настоящий следователь никогда не попросит собеседника ни в устном, ни в письменном виде перевести деньги с какой бы то ни было целью. "Помочь следствию" банковскими операциями призывают только мошенники", – акцентировала внимание Инна Федоренко.
Ранее в Севастополе кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма
в детские сады, якобы от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках, на сотрудников учреждений осуществляются попытки психологического воздействия с целью вовлечь их в преступную деятельность.
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