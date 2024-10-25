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Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк

Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк

Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T13:21

2024-10-25T13:21

2024-10-25T13:21

севастополь

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антитеррор

антитеррористическая комиссия в городе севастополе

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия.Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической, выманить обманом деньги и оказать психологическое давление, заявляют в профильной комиссии.В Крыму ранее была зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейкМошенники создали фейковый аккаунт мэра ФеодосииНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей

севастополь

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2024

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