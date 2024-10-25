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Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк
Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк
Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:21
2024-10-25T13:21
севастополь
фейк
антитеррор
антитеррористическая комиссия в городе севастополе
происшествия
цифровая безопасность
мошенничество
киберпреступность
кибербезопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия.Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической, выманить обманом деньги и оказать психологическое давление, заявляют в профильной комиссии.В Крыму ранее была зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейкМошенники создали фейковый аккаунт мэра ФеодосииНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
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РИА Новости Крым
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севастополь, фейк, антитеррор, антитеррористическая комиссия в городе севастополе, происшествия, цифровая безопасность, мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, новости крыма
Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк

Фейковые письма "из ФСБ" получили детские сады Севастополя

13:21 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия.
"Дошкольные учреждения начали получать письма, якобы, от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках. Также на сотрудников детских садиков в мессенджерах с поддельных аккаунтов руководителей осуществляются попытки психологического воздействия", - сказан в сообщении.
Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической, выманить обманом деньги и оказать психологическое давление, заявляют в профильной комиссии.
В Крыму ранее была зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.
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СевастопольФейкАнтитеррорАнтитеррористическая комиссия в городе СевастополеПроисшествияЦифровая безопасностьМошенничествоКиберпреступностьКибербезопасностьНовости Крыма
 
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