https://crimea.ria.ru/20241012/vam-pishet-ministr--v-krymu-razveyali-novyy-feyk-1141032263.html

Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк

Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк

В Крыму фиксируют рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия. Новый фейк развеяли в пресс-службе профильного... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T12:26

2024-10-12T12:26

2024-10-12T12:26

крым

фейк

сергей ганзий

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия. Новый фейк развеяли в пресс-службе профильного ведомства.Отмечается, что неизвестные сообщают о "хакерской атаке на различные министерства" и "утечке данных". Власти призывают крымчан не передавать личные данные незнакомым людям, внимательно проверять поступающую информацию и блокировать данные сообщения. Кроме того, стоит настроить дополнительную защиту в своих аккаунтах против взломов, советуют в ведомстве.В последнее время число фейков в Крыму увеличилось. Ранее в сети был создан поддельный аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники начали рассылку личных сообщений на фоне пожара на нефтебазе. До этого жители Симферополя стали получать мошенническую рассылку якобы от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева. Также ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в них недостоверную информацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейкАксенов предупредил о распространении фейков киевскими властямиЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фейк, сергей ганзий, минкурортов крыма, цифровая безопасность, общество, новости крыма