https://crimea.ria.ru/20241008/moshenniki-sozdali-feykovyy-akkaunt-mera-feodosii-1140918561.html

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии

В сети создан фейковый аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники рассылают личные сообщения. Об этом написал сам Ткаченко в своем официальном... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T10:11

2024-10-08T10:11

2024-10-08T11:56

фейк

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игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В сети создан фейковый аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники рассылают личные сообщения. Об этом написал сам Ткаченко в своем официальном Telegram-канале.Ткаченко подчеркнул, что он никогда не рассылает личные сообщения с официальных страниц."Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему", - предупредил глава города.Ранее в сети был распространен фейк о том, что после возгорания на Феодосийской нефтебазе в Крыму вводят талоны на покупку бензина. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что поставки топлива в Крым осуществляются в штатном режиме, и Феодосийская нефтебаза не была задействована в этой логистической схеме.В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера. По предварительной информации, пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэраФейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВДМассовое поступление военных с отравлением в больницу Крыма – фейк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, феодосия, игорь ткаченко, мошенничество, новости крыма, крым, соцсети