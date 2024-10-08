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Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии
Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии
В сети создан фейковый аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники рассылают личные сообщения. Об этом написал сам Ткаченко в своем официальном... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T10:11
2024-10-08T11:56
фейк
феодосия
игорь ткаченко
мошенничество
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В сети создан фейковый аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники рассылают личные сообщения. Об этом написал сам Ткаченко в своем официальном Telegram-канале.Ткаченко подчеркнул, что он никогда не рассылает личные сообщения с официальных страниц."Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему", - предупредил глава города.Ранее в сети был распространен фейк о том, что после возгорания на Феодосийской нефтебазе в Крыму вводят талоны на покупку бензина. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что поставки топлива в Крым осуществляются в штатном режиме, и Феодосийская нефтебаза не была задействована в этой логистической схеме.В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера. По предварительной информации, пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэраФейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВДМассовое поступление военных с отравлением в больницу Крыма – фейк
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РИА Новости Крым
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96
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фейк, феодосия, игорь ткаченко, мошенничество, новости крыма, крым, соцсети
Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии

Фейковый аккаунт мэра Феодосии создали мошенники на фоне пожара на нефтебазе

10:11 08.10.2024 (обновлено: 11:56 08.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка смотрит в мобильный телефон
Девушка смотрит в мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В сети создан фейковый аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники рассылают личные сообщения. Об этом написал сам Ткаченко в своем официальном Telegram-канале.
"Создан фейковый аккаунт с моей фотографией и моим именем, от которого рассылаются сообщения в мессенджере Telegram с использованием схем для финансового мошенничества", - написал он.
Ткаченко подчеркнул, что он никогда не рассылает личные сообщения с официальных страниц.
"Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему", - предупредил глава города.
Ранее в сети был распространен фейк о том, что после возгорания на Феодосийской нефтебазе в Крыму вводят талоны на покупку бензина. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что поставки топлива в Крым осуществляются в штатном режиме, и Феодосийская нефтебаза не была задействована в этой логистической схеме.
В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.
Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.
Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера. По предварительной информации, пострадавших нет.
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ФейкФеодосияИгорь ТкаченкоМошенничествоНовости КрымаКрымСоцсети
 
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