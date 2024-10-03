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Фейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Фейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД
Фейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Фейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД
Полиция Крыма опровергла распространяемую в интернете информацию о проникновении в квартиры людей от имени министерства под предлогом переписи. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T14:43
2024-10-03T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Полиция Крыма опровергла распространяемую в интернете информацию о проникновении в квартиры людей от имени министерства под предлогом переписи. Об этом сообщает Telegram-канал МВД РК.В распространяемой информации отмечают, что у людей с собой документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел. Они утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей "переписи населения".Злоумышленники могут носить форму МВД, предупредили в ведомстве. Они хотят сделать фотографию жильца или снять отпечаток пальца "в рамках какой-то схемы". У них имеется ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов.В полиции призывают граждан доверять только проверенной информации от официальных источников.Накануне Минздрав Крыма опроверг информацию о массовом поступлении военных с отравлением в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Мэр Симферополя Михаил Афанасьев также сообщал, что жители города стали получать мошенническую рассылку якобы от его имени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейкВ Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
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РИА Новости Крым
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Фейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД

Информацию о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД Крыма

14:43 03.10.2024 (обновлено: 15:59 03.10.2024)
 
© МВД КрымМВД опровергло фейк
МВД опровергло фейк
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Полиция Крыма опровергла распространяемую в интернете информацию о проникновении в квартиры людей от имени министерства под предлогом переписи. Об этом сообщает Telegram-канал МВД РК.

"В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено, что в ряде каналов и групп мессенджеров и социальных сетей распространяется информация о том, что "существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел", – говорится в сообщении.

В распространяемой информации отмечают, что у людей с собой документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел. Они утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей "переписи населения".
Злоумышленники могут носить форму МВД, предупредили в ведомстве. Они хотят сделать фотографию жильца или снять отпечаток пальца "в рамках какой-то схемы". У них имеется ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов.
"МВД по Республике Крым сообщает о том, что от имени Министерства такая информация не распространялась, сотрудникам полиции подобных задач не ставилось", – обратили внимание в полиции.
В полиции призывают граждан доверять только проверенной информации от официальных источников.
Накануне Минздрав Крыма опроверг информацию о массовом поступлении военных с отравлением в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Мэр Симферополя Михаил Афанасьев также сообщал, что жители города стали получать мошенническую рассылку якобы от его имени.
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