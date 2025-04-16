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Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района

Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района

Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T17:26

2025-04-16T17:26

2025-04-16T17:26

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отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без электроэнергии остаются населенные пункты Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка и Залесье.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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