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Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T17:26
2025-04-16T17:26
2025-04-16T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без электроэнергии остаются населенные пункты Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка и Залесье.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
"Крымэнерго": авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Симферополем