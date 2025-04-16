Рейтинг@Mail.ru
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250416/avariya-na-setyakh-obestochila-chast-simferopolskogo-rayona-1145731960.html
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T17:26
2025-04-16T17:26
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420051_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_07cc11a66cca6d2b01ed4c902f596053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без электроэнергии остаются населенные пункты Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка и Залесье.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420051_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b00b58ee3c654295e8ab1b0bdc94aeab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района

"Крымэнерго": авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Симферополем

17:26 16.04.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, без электроэнергии остаются населенные пункты Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка и Залесье.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сообщили в компании.
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
 
ГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаКрымОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
19:03Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей
18:44Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
18:43"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации
18:3110-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
18:20Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске
18:10Севастополь простился с героем спецоперации
17:52Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи
17:35В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка
17:26Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
17:19Задержаны экс-губернатор Курской области и его бывший первый заместитель
17:01Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии
16:36Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
16:25Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа
16:07Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе
15:39Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки
15:16Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед
15:10Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию
14:39Совет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
14:33Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния