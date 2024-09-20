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В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС" - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"
В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС" - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"
В Ялте предупредили о распространении фейковых сообщений с информацией о сборе средств в связи с якобы сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T11:33
2024-09-20T11:33
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Ялте предупредили о распространении фейковых сообщений с информацией о сборе средств в связи с якобы сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщила Янина Павленко, которая накануне покинула пост главы администрации города в связи с истечением срока полномочий. В своем Telegram-канале она приложила скрин фальшивой переписки от ее имени и фейковое распоряжение администрации Ялты.В распространяемом "документе", в частности, указывается, что организации, осуществляющие деятельность на территории Ялты, должны оказать финансовую помощь в размере не менее 100 тысяч рублей на "устранение последствий террористических действий" и перечислить ее на банковские реквизиты, которые будут разосланы дополнительно. При этом организации должны предоставить отчет о перечислении средств в администрацию.Накануне Янина Павленко покинула пост главы ялтинской администрации в связи с истечением срока полномочий. Она заявила, что планирует принять участие в новом конкурсе на замещение этой должности. В настоящий момент решением депутатов городского совета Павленко назначена на должность заместителя главы администрации муниципалитета. Временно исполняющим полномочия главы администрации Ялты утвержден Сергей Баннов.Ранее губернатор Севастополя сообщал о распространении очередного фейка Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) с его участием.В начале сентября правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном продвижении ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейкУгроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейкАксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями
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РИА Новости Крым
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ялта, фейк, янина павленко, новости крыма, крым
В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"

Павленко: сбор средств в связи с ЧС в Ялте - фейк

11:33 20.09.2024
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Ялте предупредили о распространении фейковых сообщений с информацией о сборе средств в связи с якобы сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщила Янина Павленко, которая накануне покинула пост главы администрации города в связи с истечением срока полномочий.
В своем Telegram-канале она приложила скрин фальшивой переписки от ее имени и фейковое распоряжение администрации Ялты.
В распространяемом "документе", в частности, указывается, что организации, осуществляющие деятельность на территории Ялты, должны оказать финансовую помощь в размере не менее 100 тысяч рублей на "устранение последствий террористических действий" и перечислить ее на банковские реквизиты, которые будут разосланы дополнительно. При этом организации должны предоставить отчет о перечислении средств в администрацию.
"Враг не дремлет – но мы не теряем бдительности. Не верьте фейкам – никакие сборы средств не веду", - заявила Янина Павленко.
Накануне Янина Павленко покинула пост главы ялтинской администрации в связи с истечением срока полномочий. Она заявила, что планирует принять участие в новом конкурсе на замещение этой должности. В настоящий момент решением депутатов городского совета Павленко назначена на должность заместителя главы администрации муниципалитета. Временно исполняющим полномочия главы администрации Ялты утвержден Сергей Баннов.
Ранее губернатор Севастополя сообщал о распространении очередного фейка Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) с его участием.
В начале сентября правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном продвижении ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЯлтаФейкЯнина ПавленкоНовости КрымаКрым
 
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