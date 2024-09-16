Рейтинг@Mail.ru
В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240916/v-kurskoy-oblasti-nazvali-feykom-video-o-prodvizhenii-vsu-v-regione-1140387735.html
В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе
В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе
Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:49
2024-09-16T18:49
фейк
всу (вооруженные силы украины)
курская область
обстрелы курской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном продвижении ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата."Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области. В очередной раз призываем не терять бдительность и подписываться на подлинные аккаунты губернатора Курской области", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.В фейковом видео губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает, что "ВСУ имели успех в продвижении на территории Курской области, а именно в Глушковском и Корнеевском (правильно – Кореневский – ред.) районах. Сохраняется риск захвата области в целом".
https://crimea.ria.ru/20240916/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-popytki-proryva-vsu-cherez-granitsu-i-poteri-1140377733.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, всу (вооруженные силы украины), курская область, обстрелы курской области, новости
В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

Правительство Курской области назвало фейком видео с губернатором Смирновым

18:49 16.09.2024
 
Фейк
Фейк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном продвижении ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата.
"Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области. В очередной раз призываем не терять бдительность и подписываться на подлинные аккаунты губернатора Курской области", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.
В фейковом видео губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает, что "ВСУ имели успех в продвижении на территории Курской области, а именно в Глушковском и Корнеевском (правильно – Кореневский – ред.) районах. Сохраняется риск захвата области в целом".
Потери ВСУ
12:43
Ситуация в Курской области: попытки прорыва ВСУ через границу и потери
 
ФейкВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьОбстрелы Курской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22Как защитить автомобиль при сильном граде - инфографика
19:03Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
18:55Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе
18:49В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе
18:45Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище
18:33С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей
18:23Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село
18:18Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
17:54Расписание поездов в Крым изменится в декабре: когда откроют продажи
17:32В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФ
17:10Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ
17:02В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор
16:48Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев
16:27Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей
16:10Пенсионерка спасена на пожаре в Евпатории
16:02Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области
15:56Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"
15:43Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек
15:35Лесной пожар под Симферополем ликвидирован
15:33Два человека погибли на пожаре в Ростовской области
Лента новостейМолния