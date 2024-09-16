https://crimea.ria.ru/20240916/v-kurskoy-oblasti-nazvali-feykom-video-o-prodvizhenii-vsu-v-regione-1140387735.html

В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T18:49

2024-09-16T18:49

2024-09-16T18:49

фейк

всу (вооруженные силы украины)

курская область

обстрелы курской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбами фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном продвижении ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата."Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области. В очередной раз призываем не терять бдительность и подписываться на подлинные аккаунты губернатора Курской области", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.В фейковом видео губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает, что "ВСУ имели успех в продвижении на территории Курской области, а именно в Глушковском и Корнеевском (правильно – Кореневский – ред.) районах. Сохраняется риск захвата области в целом".

https://crimea.ria.ru/20240916/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-popytki-proryva-vsu-cherez-granitsu-i-poteri-1140377733.html

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фейк, всу (вооруженные силы украины), курская область, обстрелы курской области, новости