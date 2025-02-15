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Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 40 беспилотников. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T21:34
2025-02-15T21:34
главное за день
новости
общество
крым
в мире
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 40 беспилотников. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. ХАМАС передал российского заложника Александра Труфанова Красному кресту в Газе. Российские войска освободили Березовку в ДНР. Владимир Зеленский призвал несогласных с отменой выборов на Украине сменить гражданство.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на регионы РоссииРоссийские средства ПВО в ночь на субботу перехватили 40 беспилотников над четырьмя регионами РФ.17 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Калужской областью, девять беспилотников сбиты над Ростовской областью и два – над территорией Саратовской области.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения. Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробита кровля частного дома.В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия, в результате чего загорелось одно из строений.Заявления Кита Келлога по УкраинеСпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил, что представителей Европы не будет за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.Он в этой связи напомнил ситуацию с Минскими соглашениями. Гарантами их исполнения были Франция и Германия, но они так и не смогли "приобщиться к мирному процессу".В то же время Келлог заверил, что интересы Европы будут учитываться в переговорном процессе.Спецпосланник Трампа также публично обязался добиться урегулирования украинского конфликта в течение 180 дней.Освобождение российского заложника Труфанова в ГазеДвижение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит.МИД России поблагодарил палестинскую сторону, катарских и египетских партнеров за помощь в освобождении Труфанова и заявил, что будет и дальше добиваться возвращения домой еще одного заложника в Газе – уроженца Донбасса Максима Харкина.Освобождение очередного населенного пункта в ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики.Тем самым российские военные продвинулись на Красноармейском направлении и расширили контроль над участком дороги Красноармейск — Константиновка, важной для ВСУ логистической артерии.Призыв ЗеленскогоВладимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране, "выбрать другое гражданство".По его словам, "украинцы не хотят выборов" до окончания конфликта, потому что они "боятся" возвращения украинских солдат домой.Почему в случае проведения выборов на Украине все военнослужащие оставят позиции на линии боевого соприкосновения и вернутся домой, глава киевского режима не уточнил.
https://crimea.ria.ru/20250215/vybory-prezidenta-abkhazii-priznany-sostoyavshimisya-1144211461.html
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https://crimea.ria.ru/20250215/pokushenie-na-aksenova-i-opasnye-rody-v-krymu-top-novostey-nedeli-1144177723.html
https://crimea.ria.ru/20250215/v-krymu-kolichestvo-zhalob-na-moshennikov-vyroslo-v-4-raza-1144168093.html
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главное за день, новости, общество, крым, в мире, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день

Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене – главное за день

21:34 15.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 40 беспилотников. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. ХАМАС передал российского заложника Александра Труфанова Красному кресту в Газе. Российские войска освободили Березовку в ДНР. Владимир Зеленский призвал несогласных с отменой выборов на Украине сменить гражданство.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака беспилотников на регионы России

Российские средства ПВО в ночь на субботу перехватили 40 беспилотников над четырьмя регионами РФ.
17 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Калужской областью, девять беспилотников сбиты над Ростовской областью и два – над территорией Саратовской области.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения. Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробита кровля частного дома.
В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия, в результате чего загорелось одно из строений.
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
18:56
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Заявления Кита Келлога по Украине

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил, что представителей Европы не будет за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Он в этой связи напомнил ситуацию с Минскими соглашениями. Гарантами их исполнения были Франция и Германия, но они так и не смогли "приобщиться к мирному процессу".
В то же время Келлог заверил, что интересы Европы будут учитываться в переговорном процессе.
Спецпосланник Трампа также публично обязался добиться урегулирования украинского конфликта в течение 180 дней.
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
11:01
Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине

Освобождение российского заложника Труфанова в Газе

Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту.
Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит.
МИД России поблагодарил палестинскую сторону, катарских и египетских партнеров за помощь в освобождении Труфанова и заявил, что будет и дальше добиваться возвращения домой еще одного заложника в Газе – уроженца Донбасса Максима Харкина.
Взятка
16:16
Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

Освобождение очередного населенного пункта в Донбассе

Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики.
Тем самым российские военные продвинулись на Красноармейском направлении и расширили контроль над участком дороги Красноармейск — Константиновка, важной для ВСУ логистической артерии.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
17:22
Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели

Призыв Зеленского

Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране, "выбрать другое гражданство".
По его словам, "украинцы не хотят выборов" до окончания конфликта, потому что они "боятся" возвращения украинских солдат домой.
Почему в случае проведения выборов на Украине все военнослужащие оставят позиции на линии боевого соприкосновения и вернутся домой, глава киевского режима не уточнил.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
18:03
В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
Главное за деньНовостиОбществоКрымВ миреСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским
 
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22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
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