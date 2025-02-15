https://crimea.ria.ru/20250215/ataka-na-regiony-rf-i-zayavleniya-kelloga-v-myunkhene-glavnoe-za-den-1144212982.html

Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день

Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день

Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 40 беспилотников. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T21:34

2025-02-15T21:34

2025-02-15T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 40 беспилотников. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. ХАМАС передал российского заложника Александра Труфанова Красному кресту в Газе. Российские войска освободили Березовку в ДНР. Владимир Зеленский призвал несогласных с отменой выборов на Украине сменить гражданство.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на регионы РоссииРоссийские средства ПВО в ночь на субботу перехватили 40 беспилотников над четырьмя регионами РФ.17 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Калужской областью, девять беспилотников сбиты над Ростовской областью и два – над территорией Саратовской области.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения. Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробита кровля частного дома.В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия, в результате чего загорелось одно из строений.Заявления Кита Келлога по УкраинеСпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил, что представителей Европы не будет за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.Он в этой связи напомнил ситуацию с Минскими соглашениями. Гарантами их исполнения были Франция и Германия, но они так и не смогли "приобщиться к мирному процессу".В то же время Келлог заверил, что интересы Европы будут учитываться в переговорном процессе.Спецпосланник Трампа также публично обязался добиться урегулирования украинского конфликта в течение 180 дней.Освобождение российского заложника Труфанова в ГазеДвижение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит.МИД России поблагодарил палестинскую сторону, катарских и египетских партнеров за помощь в освобождении Труфанова и заявил, что будет и дальше добиваться возвращения домой еще одного заложника в Газе – уроженца Донбасса Максима Харкина.Освобождение очередного населенного пункта в ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики.Тем самым российские военные продвинулись на Красноармейском направлении и расширили контроль над участком дороги Красноармейск — Константиновка, важной для ВСУ логистической артерии.Призыв ЗеленскогоВладимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране, "выбрать другое гражданство".По его словам, "украинцы не хотят выборов" до окончания конфликта, потому что они "боятся" возвращения украинских солдат домой.Почему в случае проведения выборов на Украине все военнослужащие оставят позиции на линии боевого соприкосновения и вернутся домой, глава киевского режима не уточнил.

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https://crimea.ria.ru/20250215/raskryta-prichina-unichtozheniya-istrebitelya-f-16-na-ukraine-1144200392.html

https://crimea.ria.ru/20250215/skolko-stoit-otkupitsya-ot-ukrainskikh-voenkomov--nazvany-tarify-ttsk-1144209395.html

https://crimea.ria.ru/20250215/pokushenie-na-aksenova-i-opasnye-rody-v-krymu-top-novostey-nedeli-1144177723.html

https://crimea.ria.ru/20250215/v-krymu-kolichestvo-zhalob-na-moshennikov-vyroslo-v-4-raza-1144168093.html

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