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Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк

Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк

Информация о подготовке нападений на школы Севастополя является недостоверной и распространяется врагом для создания панических настроений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T14:32

2024-09-11T14:32

2024-09-11T14:34

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антитеррористическая комиссия в городе севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Информация о подготовке нападений на школы Севастополя является недостоверной и распространяется врагом для создания панических настроений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Севастополя.Подчеркивается также, что школы в фейковых угрозах фигурируют для усиления психологического эффекта и ориентированы на родителей учащихся. В этой связи в профильной комиссии просят севастопольцев не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие не распространять сообщения из каналов украинских спецслужб и доверять только проверенным источникам информации.Жители Севастополя ранее после очередной атаки ВСУ на город стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Рассылка шла от имени "Севастопольского центра развития гражданского общества", который на самом деле находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властямиКрымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движенияПредупреждение о массированном ударе по Крыму – фейк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, антитеррор, севастополь, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости крыма, крым, антитеррористическая комиссия в городе севастополе