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Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк
Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк
Информация о подготовке нападений на школы Севастополя является недостоверной и распространяется врагом для создания панических настроений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T14:32
2024-09-11T14:34
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Информация о подготовке нападений на школы Севастополя является недостоверной и распространяется врагом для создания панических настроений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Севастополя.Подчеркивается также, что школы в фейковых угрозах фигурируют для усиления психологического эффекта и ориентированы на родителей учащихся. В этой связи в профильной комиссии просят севастопольцев не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие не распространять сообщения из каналов украинских спецслужб и доверять только проверенным источникам информации.Жители Севастополя ранее после очередной атаки ВСУ на город стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Рассылка шла от имени "Севастопольского центра развития гражданского общества", который на самом деле находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властямиКрымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движенияПредупреждение о массированном ударе по Крыму – фейк
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новости, антитеррор, севастополь, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости крыма, крым, антитеррористическая комиссия в городе севастополе
Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк

Угроза взрывов и захвата заложников в школах Севастополя является фейком – власти

14:32 11.09.2024 (обновлено: 14:34 11.09.2024)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Информация о подготовке нападений на школы Севастополя является недостоверной и распространяется врагом для создания панических настроений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Севастополя.

"Украинские спецслужбы в Telegram создают сообщества, где обсуждают нападения на школы в РФ. Через эти группы распространяются сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения других преступлений. Цель – создать панику и иллюзию бессилия органов власти", – сказано в сообщении.

Подчеркивается также, что школы в фейковых угрозах фигурируют для усиления психологического эффекта и ориентированы на родителей учащихся. В этой связи в профильной комиссии просят севастопольцев не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие не распространять сообщения из каналов украинских спецслужб и доверять только проверенным источникам информации.
Жители Севастополя ранее после очередной атаки ВСУ на город стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Рассылка шла от имени "Севастопольского центра развития гражданского общества", который на самом деле находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.
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НовостиАнтитеррорСевастопольЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Новости КрымаКрымАнтитеррористическая комиссия в городе Севастополе
 
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