https://crimea.ria.ru/20240830/krymskiy-most-seychas-v-respublike-oprovergli-feyk-o-zakrytii-dvizheniya-1139998597.html

Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения

Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения

Распространяемая информация о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста является фейком. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T12:22

2024-08-30T12:22

2024-08-30T12:34

крымский мост

новости

новости крыма

крым

фейк

олег крючков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1139998686_0:0:1216:684_1920x0_80_0_0_21fe60fd6f7d15f213322778b3b326db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Распространяемая информация о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста является фейком. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков.И призвал доверять только официальной информации.Ранее глава РК Сергей Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями. И обратился с просьбой не поддаваться на провокации украинских террористов и не распространять слухи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обмен" Запорожской АЭС – МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсОЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейкПредупреждение о массированном ударе по Крыму – фейк

крымский мост

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости, новости крыма, крым, фейк, олег крючков, украина