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Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения
Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения
Распространяемая информация о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста является фейком. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T12:22
2024-08-30T12:22
2024-08-30T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Распространяемая информация о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста является фейком. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков.И призвал доверять только официальной информации.Ранее глава РК Сергей Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями. И обратился с просьбой не поддаваться на провокации украинских террористов и не распространять слухи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обмен" Запорожской АЭС – МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсОЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейкПредупреждение о массированном ударе по Крыму – фейк
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения
Фейк о перекрытии Крымского моста опровергли власти полуострова
12:22 30.08.2024 (обновлено: 12:34 30.08.2024)